幫要回千萬受騙財　陸婦送感謝狀「中華民國效率好」…好敏感！

▲婦人拿回被詐騙千萬，贈送感謝狀給台中地檢署。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署協助詐騙被害人要回血汗錢又一樁！韓姓陸籍婦人遭跨國詐騙集團詐騙，檢調透過司法互助合作，逮到在美國騙人的詐騙集團首腦及成員，日前起訴。檢方也積極聯繫韓婦，在她來台作證時，由法院進行調解，順利獲賠1040萬，讓韓婦十分窩心，特別贈送感謝狀，也直呼「中華民國司法效率」真好！

台中地檢署偵辦羅姓男子以及柯姓男子為首的2個跨國電信詐騙集團，今年6月、7月分別從美國加州洛杉磯將19名成員分批遣返回台，並查扣現金900萬及3輛法拉利跑車等，日前已起訴22人，其中18人在押。

承辦檢察官日前也找到一名中國籍被害人韓姓婦人，今年9月安排她來台作證，同時由台中地方法院進行調解成功，韓婦獲賠1040萬，當天就完成匯款手續。

▲▼韓姓婦人到台灣作證，並領回被詐千萬，製作感謝狀感謝檢察官。（圖／記者李忠憲翻攝）



韓婦對於台中地檢署偵查迅速，讓她能拿回血汗錢表達感謝之意，並致贈感謝狀表達最深的謝意。她說，夫妻倆來台遊玩兼作證，發現台灣「山好、水好、人也好」，台灣司法效率真高。

據了解，此案共有38位被害人，韓姓婦人是唯一找到的證人，調查官透過手機軟體微信找到她時，她還認為是詐騙集團2度掛上電話。檢察官最後突發奇想，命炸團柯姓首腦在檢察官面前打電話給韓婦，說明他已經被捕落網，請她配合台灣檢警辦案，她才驚覺受騙上當。

韓婦作證時說，對方來電自稱是朱檢察官，說她涉嫌洗錢，要她登入「人民最高檢察署」假網站輸入帳號密碼。她照做後，電腦隨即遭遠端操控，檢察官還要求她把電腦蓋上黑布，事後才發現帳戶裡的錢已遭對方轉走。

檢方表示，跨境詐欺案要找到外籍被害人十分困難，讓外籍被害人拿回血汗錢更困難。檢方之前協助日本富永小姐拿回300萬，加拿大籍華裔陳小姐拿回231萬，這次再創新高幫韓婦拿回1040萬。

不過，這案有個意外插曲，官方提供給媒體記者的相關資料，要求媒體「把中華民國、中華人民共和國」字樣打碼。因為，陸婦可能是委託台灣的商行代為製作感謝狀，歡喜之時，忘了兩岸的敏感關係，感謝狀又提「中華民國」，又提「中華人民共和國」，官方為「保護當事人」，要求全碼了。

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