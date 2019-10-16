立委輔選韓國瑜高喊「庶民選總統！」　下一秒…假牙疑似噴飛

記者洪靖宜、廖安莘／高雄報導

國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜16日起開始請假，全力投入總統選舉，第一站從屏東出發，正式展開選舉行程。韓國瑜16日下午參加地方黨部固本會報。現任山地原住民立委簡東明在致詞時，情緒激昂的高呼要大家全力支持他，不料，似乎是太過興奮，講到連假牙都噴飛出去，隨即他又蹲下撿起。對此，韓國瑜對於他突如其來的舉動，感到有些疑惑。

▲現任山地原住民立委簡東明在致詞時疑似假牙噴飛。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

上午特地從立法院趕來的現任山地原住民立委簡東明不斷高呼「原住民都是庶民，庶民就是要選韓國瑜，庶民選總統，總統選庶民」。至於談到現場人數眾多，簡東明口中疑似噴出像假牙的物品，他隨即蹲下撿起放入口袋，此時，在他身後的韓國瑜對於這個突然的舉動有些摸不著頭緒。

韓國瑜致詞時表示，每次看到原住民就看到快樂跟希望，他對於能夠獲邀前來參加感到非常的榮幸，韓說，他對於原住民權益方面一直有四個擔心，分別是經濟的發展、教育的發展、醫療以及建設，這四項都是原住民居住的地方需要大力支持推動改進的，而這也更突顯了立法委員的重要。對此，韓更表示「 立法委員有三把刀，對法令的刀、預算的刀、質詢的刀，如果原住民好朋友們沒有一個優秀的、敢大聲講話的立法委員在立院，那就代表你們要吃虧了。」提醒在場的支持者們，千萬不要小看立委的重要性。

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