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美反壟斷第一階段啟動　4大科技公司已提交初步資料

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▲▼ 臉書、谷歌、亞馬遜、蘋果。（圖／CFP）

▲美眾院司法委員會於9月致函要求科技公司高層提供過去10年的收購案相關內部信件。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合外電報導

美國眾議院司法委員會負責人周二（15日）表示，他們已收到從臉書、Alphabet旗下的Google、亞馬遜及蘋果等公司高層所提供的內部文件，以協助美國政府擴大針對科技巨擘的反壟斷調查。

據路透報導，該調查為少數涉及聯邦政府、州政府及國會的調查之一，調查旨在確定這些公司是否利用其在網路市場上的巨大影響力，非法侵害其他競爭對手或違反競爭法。

請繼續往下閱讀...

美國眾議院司法委員會負責人在一份聯合聲明中表示，已收到Alphabet、亞馬遜、蘋果及臉書初步提交的資料。「雖然我們尚未取得所有我們要求的資料，但我們希望這4家公司都能在短時間內提供這些訊息。」聲明中也寫道：「我們期待他們繼續配合委員會的調查。」

這份聲明由自眾院民主黨籍司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）與共和黨籍眾議員柯林斯（Doug Collins）、單勃納（Jim Sensenbrenner）和反托拉斯小組委員會主席西奇里尼（David Cicilline）聯合簽署。聲明中也表示，隨著調查的推進，「我們將舉行更多聽證會、討論會及圓桌會議。」

眾院司法委員會於9月致函要求科技公司高層提供過去10年的收購案相關內部信件，包括Google收購YouTube、DoubleClick及Android；亞馬遜收購全食超市、Ring等。資料則包括財務報表、潛在併購目標的相關討論以及因競爭所做的事前調查。據瞭解，這些文件可能揭露公司在廣告、電商等領域的主導地位是否源自於「反競爭」（anti-competitive）行為。

反壟斷調查還包括其他主題，如科技公司利用大量的收購兼併提前消滅可能構成威脅的新創公司。除此之外，眾議院的反壟斷調查也針對蘋果的應用程式商店抽成及限制第三方服務商維修展開調查。

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