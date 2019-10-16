快訊／台中嬤載國中女孫碰撞砂石車！捲輪胎雙亡...「碎肉卡車底」駕駛嚇傻

記者李忠憲、白珈陽、陳韻如／台中報導

台中東區進化路、自由路及建成路叉路口16日下午發生一起死亡車禍，1輛機車與砂石車相撞，機車騎士及後座乘客被捲入車底，當場遭到輾斃。警消獲報趕抵現場，發現2名死者卡在車底，場面相當驚悚。

▲台中死亡車禍，機車騎士及乘客遭砂石車輾斃。（圖／民眾提供）

據目擊者表示，事發當時砂石車正準備右轉，不慎撞倒同方向行進的機車，騎士與後方乘客當場被輪胎捲入輾斃，嚇得他立刻報警。目前已知2名死者關係為祖孫，而至於肇事原因還有待進一步調查釐清。