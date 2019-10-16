載屍到警局自首！亞裔男淡定開口：我殺了4人　家裡還有3具親戚遺體

▲ 漢格德載著死者一同離家，再將對方殺害。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國53歲男子漢格德（Shankar Hangud）日前從加州羅斯維爾（Roseville）的住處駕車到320多公里外的北加州小鎮警察局，向警方宣稱自己殺害4名親戚，且其中1人的屍體就在他停在警局外的車上。

《紐約時報》14日報導，羅斯維爾警局隊長賽門（Josh Simon）15日在記者會上表示，警方在漢格德的公寓裡找到另外3具屍體，分別是1名成年人及2名未成年人，但沒有公布死者姓名及年齡。漢格德被控4項謀殺罪名，目前被關押在羅斯維爾普萊瑟郡南部的監獄。

警方透露，這起事件就發生在幾天前，但目前仍在努力調查案發順序。賽門說明，漢格德和車上的男性死者都是東亞裔。2人當時一同離開公寓，駕車前往北加州，最後來到人口約逾3200人的小鎮沙斯塔山（Mount Shasta）。警方還不確定他們離開公寓的時間點，也正調查漢格德北上的路上是否犯下其他案件。

漢格德自首當時正在警局內的警長吉布森（Robert Gibson）證實，他來到警局時相當冷靜。吉布森表示，「他直接走進來告訴行政人員，『我想承認一樁謀殺案』，然後就自首了。我從來沒見過有人載著屍體走進來自首，這對我們來說很不尋常」，但漢格德沒有說明任何犯案動機。

吉布森表示，在場的警察起初都不相信漢格德殺人，直到他說出自己是載著屍體開車到警局，再將他的紅色轎車鑰匙交給警官。目前還不清楚車上的死者被害地點，警方也未透露受害者的死因及是否發現凶器。