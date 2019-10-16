華航線上旅展來了！全航線最便宜來回3千就飛　超殺航點促銷價出爐

▲華航線上旅展將開跑，全航線超值優惠，最低新台幣3,096起。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導



華航歡慶60周年，10月18日至11月15日推出線上旅展，全航線超值優惠，最低新台幣3,096起，更首次於旅展祭出「百萬豪哩遊世界」買機票送哩百萬活動，加碼會員獨享扭扭樂活動。

線上旅展活動於10月18日09:00至11月15日18:00，期間購買台灣地區出發華航／華信航空國際線航班自營航班機票（含華航官網或旅行社購票，嬰兒票不適用），並至活動網頁完成登錄，就有機會抽百萬豪哩大獎。

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▲華航線上旅展將抽出1名《50萬哩》及2名《30萬哩》大獎。（圖／華航提供）

華航線上旅展精選航線來回機票促銷價：

●台北-洛杉磯：新台幣 14,840元起（含稅）。

●台北-法蘭克福：新台幣 22,620元起（未稅）。

●台北-奧克蘭：新台幣 14,442元起（未稅）。

●台北-大阪：新台幣 5,220元起（未稅）。

●台北-首爾（仁川）：新台幣 4,050元起（未稅）。

●台北-曼谷：新台幣 4,350元起（未稅）。

●台北-新加坡：新台幣 5,916元起（未稅）。

●台北-上海（浦東）：新台幣 4,785元起（未稅）。

●台北-香港：新台幣 3,096元起（未稅）。

首獎將抽出1名《50萬哩》及2名《30萬哩》大獎，同時只要立即加入華夏會員或登入會員資料，就能立即參加「扭扭樂」活動，最高6千哩。根據華航官網的換票標準，5萬點就能換得短程線商務艙／豪經艙來回酬賓機票1張；50萬約可換到3張長程線商務艙來回機票加1張短程線商務艙來回機票。

今年10月28日起台北-洛杉磯增飛CI006／CI005航班，每周一、三、五，搭配天天飛航的CI008／CI007，每周共10班飛往洛杉磯，來回促銷價只要新台幣14,840起（含稅）；其他熱門航線如台北-大阪新台幣5,220起（未稅）、台北-曼谷新台幣4,350起（未稅），全航線促銷最高現省6,000元。