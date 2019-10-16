被酸「你觀光客喔」！正港台南人回嗆「去吃大便」怒提告

▲一名男子沒注意排隊動向，被後方女子懷疑插隊憤提告。（圖／報系資料照）

圖文／周刊王

台南市素有文化古都之稱，這裡有許多歷史古蹟、廟宇、人文地景、自然生態、美食小吃及得天獨厚的觀光資源，也讓台南每到假日就會湧入一堆觀光人潮，也引發部分台南人不滿，日前就有一位住在台南的陳姓男子，在等公車時疑似沒注意隊伍動向，被黃姓女子懷疑插隊，並酸他「你觀光客喔！」讓他覺得受到汙辱，憤而提告。

據《自由》報導，陳男在等公車時一時沒注意到隊伍動向，就插隊排進隊伍中，被後方的黃姓女子認為是故意插隊，更當著所有人面前怒嗆「你觀光客喔！」如果不會排隊就滾回去，不要來台南，陳男一聽便走心回嗆黃女「去吃大便」，2人爭執不休便請警方到場協調，陳男更拿出身分證自清我可是土生土長的台南人，但被黃女酸是觀光客，覺得人格受到汙辱，進而對黃女提告。

後來2人經過一番諮詢、調解後，雙方認為都是同鄉，別因一時走心就鬧上法院，後來檢察官也做出不起訴處分，法界人士則認為，「觀光客」這詞評價兩極化，很難被認為是貶意，即使陳男沒有撤告，黃女被檢方起訴的機會也不大；律師則認為，是否構成公然侮辱，要看當時的前後文、場域等等，實際上沒有一定標準，那就看檢方如何認定了。

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