香港「黑警」移民台灣？　國台辦批評：不折不扣的假消息

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者鄭宇軒攝）

記者劉亭／綜合報導

香港許多人為反送中、反蒙面法走上街頭，警民衝突越演越烈。國台辦發言人馬曉光今（16）日於記者會上表示，事實證明，台灣網路上傳播的所謂香港員警要「逃往」或移居台灣的消息，「是一個不折不扣的假消息」。

有記者於記者會上提問稱，「台灣內政部門日前發文誣稱香港員警為『黑警』，還聲稱這些¬『黑警』將攜家眷大舉移民台灣，呼籲慎防。」馬曉光批評，對於這樣違反基本常識的假消息，民進黨當局有關部門卻如獲至寶，使自己淪為一個政治笑話。

馬曉光也指出，把維護法律秩序、維護人民生命財產安全的執法者誣衊為「黑警」，這與利用個人權位公然庇護「私煙案」、「高鐵失落現金案」等弊案的行為如出一轍，說明有關官員心中只有黨派利益，全無法律正義，誰「黑」誰「白」，一目了然。

台灣移民署日前指出，目前陸續收到網路消息和民眾舉報，質疑香港有對民眾施暴黑警將攜家帶眷大舉移民台灣，希望注重相關問題。根據台灣「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」相關規定，港澳居民確可以投資、工作、就學等多元管道入台定居、但移民署強調會嚴格把關進行安全審核：「務求將不法、侵害人權、犯罪分子阻絕境外！」

▲移民署收到網友發文「黑警」移民來台，澄清絕對嚴格審查杜絕暴力黑警來台（圖／記者張君豪翻攝）