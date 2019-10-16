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曝挖角黃珊珊原因　柯文哲：跟我在北市府提倡的文化一致

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▲▼黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

▲黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者黃巈禾／綜合報導

台北市政府16日舉辦秘書長兼秘書處長交接典禮，秘書長張哲揚退休，由副秘書長薛春明接任，黃珊珊辭去議員身分，接任北市府副市長。針對兩人加入北市府團隊，柯文哲大讚薛春明有能力，而黃珊珊理性問政，「這種務實的個性，跟我在台北市政府所提倡的文化一致」。

柯文哲透過臉書表示，比起拿道具作秀表演的，黃珊珊理性問政，且建議的都是實際可執行的政策，這種務實的個性，跟他在台北市政府所提倡的文化一致，他相信黃珊珊只要把認真務實的個性發揮在副市長的崗位上，一定能為台北市做更多事情。

▲▼北市社會局溫馨年菜，愛心快遞活動頒獎記者會,台北市政府副秘書長薛春明。（圖／記者李毓康攝）

▲薛春明。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲指出，薛春明是接棒退休的張哲揚秘書長，當年負責督導世大運的場館，最後這些場館全部如期完工，通過國際大學運動總會的認證，更重要的，沒有追加預算，這是台灣工程史上的奇蹟，所以也相信薛春明接任秘書長的能力。

柯文哲提到，北市政府是理性、科學、務實的團隊，這幾年下來，絕大多數局處首長都是從基層公務員一路升上來，而非政治人物空降，讓文官制度健全運作，論功行賞，並透過遴選制度來拔擢人才，這是新政治文化。

柯文哲還說，「我一整年全年無休，但坦白說只有我一個人每天早起開會是不夠的，大家一起走才能走得遠」，感謝過去一起努力奮鬥的同仁，也歡迎新的夥伴加入，未來一起繼續為台北市政而努力。

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