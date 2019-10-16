雲林砂石車肇事傷亡慘重　縣警局專案加強取締

▲本月10日發生於雲158線虎尾段車禍，造成2名剛畢業大學生身亡。（圖／記者傅誠翻攝）

記者傅誠／雲林報導

10月10日於158線虎尾段平和橋附近發生砂石車與機車交通事故，造成機車魏姓騎士與張姓乘客，當場遭砂石車輾斃身亡，為防範大型車輛之視覺死角及內輪差造成之車禍發生，雲林縣即日起加強執法砂石（大型）車輛等相關違規取締。

據資料統計，雲林縣2019年1月1日至10月10日止，砂石(大型)車輛發生交通事故計有86件，共造成7人死亡91人受傷。而砂石(大型)車因車身龐大，駕駛座位相對於一般車輛高出許多，具有內輪差及視覺死角多等機械特性，故比一般車輛更容易發生交通事故，一旦違規造成事故其傷亡都相當慘重。

為持續有效防制砂石(大型)車輛違規而造成事故發生，雲林縣道路安全聯席會報決議，即日起加強取締砂石(大型)車輛等相關違規，並聯合縣政府水利、環保、建設等局處針對砂石車源頭加強管理、稽查，配合警方嚴正執法以達成防制砂石(大型)車輛違規，進而減少嚴重事故發生。警方呼籲砂石業者應共同約制砂石(大型)車駕駛自律，遵守交通規則，駕車莫逞一時之快；另提醒民眾遇有砂石(大型)車輛時，務必保持安全空間及距離，並防範大型車輛之視覺死角及內輪差造成之車禍發生。