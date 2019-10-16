　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林砂石車肇事傷亡慘重　縣警局專案加強取締

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲本月10日發生於雲158線虎尾段車禍,造成2名剛畢業大學生身亡。（圖／記者傅誠翻攝）

▲本月10日發生於雲158線虎尾段車禍，造成2名剛畢業大學生身亡。（圖／記者傅誠翻攝）

記者傅誠／雲林報導

10月10日於158線虎尾段平和橋附近發生砂石車與機車交通事故，造成機車魏姓騎士與張姓乘客，當場遭砂石車輾斃身亡，為防範大型車輛之視覺死角及內輪差造成之車禍發生，雲林縣即日起加強執法砂石（大型）車輛等相關違規取締。

據資料統計，雲林縣2019年1月1日至10月10日止，砂石(大型)車輛發生交通事故計有86件，共造成7人死亡91人受傷。而砂石(大型)車因車身龐大，駕駛座位相對於一般車輛高出許多，具有內輪差及視覺死角多等機械特性，故比一般車輛更容易發生交通事故，一旦違規造成事故其傷亡都相當慘重。

▲▼ 。（圖／記者傅誠翻攝）

為持續有效防制砂石(大型)車輛違規而造成事故發生，雲林縣道路安全聯席會報決議，即日起加強取締砂石(大型)車輛等相關違規，並聯合縣政府水利、環保、建設等局處針對砂石車源頭加強管理、稽查，配合警方嚴正執法以達成防制砂石(大型)車輛違規，進而減少嚴重事故發生。警方呼籲砂石業者應共同約制砂石(大型)車駕駛自律，遵守交通規則，駕車莫逞一時之快；另提醒民眾遇有砂石(大型)車輛時，務必保持安全空間及距離，並防範大型車輛之視覺死角及內輪差造成之車禍發生。

ET快訊
人妻一躍而下…3千萬房成「凶宅」！他崩潰：與孩子得賠300萬
快訊／台中騎士撞砂石車2人遭輾斃　「碎肉卡車底」駕駛嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

造福離島　綠島國小「聯合宿舍」拆除重建工程竣工啟用

軍民一家親　「20年未用」砲測場地重新啟用開砲！　

雲林砂石車肇事傷亡慘重　縣警局專案加強取締

身障婦人「我要找老公」超商哭鬧　暖警細心照料助返家

西螺七崁武術嘉年華　生活武術創新境界

善用屏東機場優勢　榮總屏東分院打造為新南向醫療重鎮

「2019南國漫讀節」　5 條走讀路線走讀屏東

萬巒可可有機栽培＆雜草綜合管理觀摩會　農友滿載而歸

台東參與「中國北方旅遊交易會」　知名熱氣球驚艷會場

「保台抗中、遠離親中」　台中13議員推薦莊競程參選立委

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

造福離島　綠島國小「聯合宿舍」拆除重建工程竣工啟用

軍民一家親　「20年未用」砲測場地重新啟用開砲！　

雲林砂石車肇事傷亡慘重　縣警局專案加強取締

身障婦人「我要找老公」超商哭鬧　暖警細心照料助返家

西螺七崁武術嘉年華　生活武術創新境界

善用屏東機場優勢　榮總屏東分院打造為新南向醫療重鎮

「2019南國漫讀節」　5 條走讀路線走讀屏東

萬巒可可有機栽培＆雜草綜合管理觀摩會　農友滿載而歸

台東參與「中國北方旅遊交易會」　知名熱氣球驚艷會場

「保台抗中、遠離親中」　台中13議員推薦莊競程參選立委

11/16起紅葉染紅日本千年古都　京都近郊隱藏版賞楓景點5選

匯集AIoT＋5G應用　「DO IT Today創新科技館」秀29項新技術

去日本玩！家人受託「買10盒六花亭」...他負能量破表　過來人2點完美拒絕

連接兩張訂單！他一看備註欄嚇歪...下秒直接報警　網友大讚

客家女陳明珠敲鐘奪金　曝10萬獎金未到手已花光光

吳敦義談福岡賀電烏龍事件：離譜至極！儘速向監察院進行舉發

前達欣洋將佩爾12分鐘砍13分5火鍋　綠衫軍次輪新秀單節8顆三分

有機器人抬行李！搶先入住逢甲全新智能飯店　「必知細節」大公開

【毛孩小學堂】陳正倫／除了吃太快　毛孩為什麼常嘔吐？

楊小黎生產戲「鬼叫嘶吼」太真實惹哭攝影師　網看完敬佩：史上最會演

地方熱門新聞

今年第20隻石虎喪命　警嘆：第一次看到這麼大隻

轎車誤闖斗六地下機車道　住戶傻眼

斗南中天里里長病逝　於12月補選

打通林口八里幹道　侯友宜推動105市道

洪秀柱崇德市場拜票

「得來速」概念車子進校園有效分流

職業賭場藏身山區警逮60人送辦

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

桃議員母親質詢局長兒子　畫面輕鬆

泰籍男童遊廟口迷路　警助返飯店

桃園觀音萬聖南瓜節　10月19日展開

軍民一家親　20年砲測場地重啟　

臺灣首部區塊鏈概念電影　新北力挺

2020台灣水果酒公益路跑

更多熱門

相關新聞

轎車誤闖斗六地下機車道　住戶傻眼

轎車誤闖斗六地下機車道　住戶傻眼

雲林縣斗六市西平路地下道時常有小客車誤闖機車道，15日傍晚一輛白色小轎車卡在兩米機車道口，所幸轎車駕駛並無大礙，肇事原因警方調查中；附近住戶表示，地下道已發生多起轎車誤闖事故，雖然標誌很清楚，但還是會有人開進去，讓人莫名其妙。

砂石車A到警車　老闆竟對警飆國罵吐痰

砂石車A到警車　老闆竟對警飆國罵吐痰

高鐵老夫妻「買兩個便當」超甜對話　大夜妹：一陣鼻酸

高鐵老夫妻「買兩個便當」超甜對話　大夜妹：一陣鼻酸

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

漢堡早餐驚見螞蟻大軍

漢堡早餐驚見螞蟻大軍

關鍵字：

雲林砂石車

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

福原愛第一次在台灣喝喜酒！

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面