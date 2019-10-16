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帖比倫瀑布溺斃案　林明溱允諾：將改善周邊安全設施

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▲紅香部落帖比倫瀑布景致奇絕，吸引遊客前往朝聖。（圖／南投縣政府提供）

▲紅香部落帖比倫瀑布景致奇絕，吸引遊客前往朝聖。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉帖比倫瀑布12日發生溺水意外，造成1人死亡，縣長林明溱15日親身體會祕境險峻步道，實地聽取遊客及部落居民心聲，允諾協調主管機關改善安全設施，他表示，如經費不足，縣府也將攤。

南投縣府表示，帖比倫瀑布位在距離紅香部落20分鐘車程的深山，車行盡頭還須徒步約30分鐘才能抵達。瀑布旁崖壁地質特殊色彩斑斕、景致奇絕，沒有開發照樣吸引大批遊客，但下切到瀑布潭邊的步道十分陡峭，雖有山友及部落居民架設的簡易鐵梯及繩索，還是有一定的危險性。

請繼續往下閱讀...

15日下午，林明溱在仁愛鄉農會理事長林高堂、鄉代吳明德等在地人士建議下，前往帖比倫瀑布祕境，也成為到訪帖比倫瀑布的首位縣長。沿途經過許多陡峭路段及倒木、路基淘空步道等阻障，抵達瀑布下方潭邊時，林明溱與同行的縣議員林芳伃都讚嘆眼前的美景，直呼「難怪有這麼多人鍥而不捨的前往探祕」。

▲▼見帖比倫瀑布周邊安全設施不足，縣長林明溱實勘力求改善。

▲▼見帖比倫瀑布周邊安全設施不足，縣長林明溱實勘力求改善。

▲▼見帖比倫瀑布周邊安全設施不足，縣長林明溱實勘力求改善。

林明溱說，貼近瀑布潭邊賞景美則美矣，可是水深且漩渦湍急，連水性很好的當地部落居民都避免下水，加上潭邊供立足的巨石被沖刷的極為光滑，一點都不能掉以輕心，否則極易失足落水。

他接著說，可是美景天成，政府越禁好奇探險的民眾反而會越多。政府為了公眾安全，即使不鼓勵開放，也應先把基本的安全設施做好，比如步道護欄及溪潭勿戲水的警示牌、緊急救難的救生圈、繩等都可以補強。這處瀑布管理權責屬於東勢林管處，縣府將協調該處正視上述問題及安全需求，如果林管處經費有困難，縣府也願意協助分攤。

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