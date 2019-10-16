面對「美中貿易大戰」衝擊　蔡英文：政府不會讓大家孤軍奮戰

▲蔡總統強調，不會讓業者獨自面對美中貿易戰的衝擊。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文16日下午出席台灣區工具機暨零組件工業同業公會第5屆會員大會時表示，面對美中貿易大戰的衝擊，工具機產業一定會受到影響，政府不會讓大家孤軍奮戰，會從資金融通、擴大訂單和人才培育等協助因應，蔡致詞10分鐘後隨即離去。

▲蔡總統致詞後與來賓合影。（圖／記者鄧木卿攝）

台灣區工具機暨零組件工業同業公會第5屆第1次會員大會下午在台中市舉行，包括內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、台中市副市長令狐榮達、全國工業總會理事卓永財、創會理事長楊德華、現任理事長嚴瑞雄等人出席。

蔡總統表示，很高興看到很多熟悉的老朋友，都是帶著工具機立足台灣，走向世界，最有打拚精神的頭家，雖然全世界的經濟，都是因為美中貿易戰的變動而受到影響，尤其是在製造業上，業者對於生產設備的投資，確實觀望氣氛濃厚，不過台灣的工具機業者有信心，可以把工具機賣到全世界去。

蔡以剛落幕的歐洲工具機大展為例，台灣有239家廠商參展，僅次地主國德國，成為全球第二大的參展國，她相信這就是台灣產業界開拓市場的決心，她強調，當工具機產業的生意受到影響時，政府不會讓大家孤軍奮戰，經濟部會跟大家坐下來討論，集思廣益，找出解決的方案。

如何幫助業者因應，蔡總統提出更具體說明，在資金融通方面，政府提供投資抵減、融資優惠的協助，舊的貸款會請經濟部建立窗口，把產業工會跟銀行公會連接起來，隨時溝通解決問題。

其次在擴大訂單方面，經過盤點後的台商回台投資，預計可以帶來194億的需求。

加上汰舊換新的設備和計畫也有32億元，一共可以帶來2百多億元的機器設備的商機，最後也是最關鍵的，就是固本轉型，投入相關的技術研發以及中長期的人才培育基地，讓產業基礎更穩固，未來才能夠先蹲後跳。

蔡總統最後強調，台灣的工具機產業絕對有世界級的實力，去年工具機出口達36億美元，是機械產業當中出口最大的產品，整體機器人的產值，能夠連續2年拿到破兆紀錄，工具機產業絕對是關鍵，政府接下來會跟大家一起站穩腳步，一起全面升級，繼續拓展海外市場動能。

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