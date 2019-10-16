　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

信紘科自主研發設備打入台積電中段製程　本季出貨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 半導體設備廠信紘科 。（圖／記者周康玉攝）

信紘科自主研發製程機能水獲得台積電認證。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體設備商信紘科（6667）今（15）日舉行媒體茶敘，宣布旗下全新製程機能水已獲台積電認證，同時陸續在中國大陸廠測試，本季正式出貨給台積電的先進製程廠中進行試產，將為下半年營運挹注；由於貿易戰現曙光，手上原本遞延的廠務訂單預計年底前結案，下半年將與上半年相當，全年預估較去年成長三成。

信紘科財務長王怡文表示，製程機能水打入一線大廠最大意義，在於台灣廠商首度突破過往美商、日商把持半導體中段製程設備的局面，對信紘科本身來說，更是唯一供應的台廠，並且將業務範圍從廠務系統設備商擴大至中段設備，優化產品結構，並提升毛利率。

請繼續往下閱讀...

王怡文表示，受到中美貿易戰影響，半導體廠上半年建廠進度遞延，然而近期因中美貿易談判漸露曙光，原先進度放緩的廠商重啟進度，預計手上建廠案件收入將於年底前大部分認列。

王怡文表示，除了半導體及面板廠務系統外，信紘科從六年前就開始投入綠色製程解決方案，每年投入營收的3%開發相關核心技術，包含氣液相混合、製程廢液及廢水處理、奈米材料合成
功能性薄膜技術等；2013年正式推出第一台「汽水機」，不僅瞄準綠色製程市場趨勢，更成功打入半導體大廠的製程清洗設備供應鏈，甫通過驗證的「製程機能水設備」是進化版。

信紘科9月營收為1.3億元，年增45%；前九月營收為9.21億元，年增29.5%；然而受到中美貿易戰影響，廠務進度遞延，上半年毛利率僅達11.62%，為近年來低檔，估計下半年表現與上半年相近，全年度營運年成長約三成。

在中美貿易戰持續成常態下，王怡文表示，信紘科將採取策略性接單，換言之就是「挑單」、「挑客戶」，明年毛利率可望回穩至2017年28%以上的水準。此外，半導體廠資本支出和研發支出不會間斷，加上公司持續在中段製程設備耕耘，以及有穩定需求的拆移機工程服務營收比重提高等三大利多，將為信紘科營運持續挹注。


 

ET快訊
人妻一躍而下…3千萬房成「凶宅」！他崩潰：與孩子得賠300萬
快訊／台中騎士撞砂石車2人遭輾斃　「碎肉卡車底」駕駛嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

匯集AIoT＋5G應用　「DO IT Today創新科技館」秀29項新技術

中美貿易戰＋大陸經濟下行風險　金管會要求銀行年底要打消呆帳

併購時程受矚目／中壽資金充足　開發金總座：別把IFRS 17視為「洪水猛獸」

美反壟斷第一階段啟動　4大科技公司已提交初步資料

貿易戰暫休兵！台股飛越「萬一」關卡　顧立雄點出市場仍有3變數

ANSYS多物理解決方案　獲台積電5奈米EUV版、6奈米製程認證

信紘科自主研發設備打入台積電中段製程　本季出貨

新台幣連二貶...收盤貶值3.6分　以30.722元兌1美元作收

5G執照值多少？　立委賴士葆：400億元低估太離譜...跟主計長朱澤民打賭　

宏達電專利訴訟不斷　美國ITC啟動337調查

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

匯集AIoT＋5G應用　「DO IT Today創新科技館」秀29項新技術

中美貿易戰＋大陸經濟下行風險　金管會要求銀行年底要打消呆帳

併購時程受矚目／中壽資金充足　開發金總座：別把IFRS 17視為「洪水猛獸」

美反壟斷第一階段啟動　4大科技公司已提交初步資料

貿易戰暫休兵！台股飛越「萬一」關卡　顧立雄點出市場仍有3變數

ANSYS多物理解決方案　獲台積電5奈米EUV版、6奈米製程認證

信紘科自主研發設備打入台積電中段製程　本季出貨

新台幣連二貶...收盤貶值3.6分　以30.722元兌1美元作收

5G執照值多少？　立委賴士葆：400億元低估太離譜...跟主計長朱澤民打賭　

宏達電專利訴訟不斷　美國ITC啟動337調查

11/16起紅葉染紅日本千年古都　京都近郊隱藏版賞楓景點5選

匯集AIoT＋5G應用　「DO IT Today創新科技館」秀29項新技術

去日本玩！家人受託「買10盒六花亭」...他負能量破表　過來人2點完美拒絕

連接兩張訂單！他一看備註欄嚇歪...下秒直接報警　網友大讚

客家女陳明珠敲鐘奪金　曝10萬獎金未到手已花光光

吳敦義談福岡賀電烏龍事件：離譜至極！儘速向監察院進行舉發

前達欣洋將佩爾12分鐘砍13分5火鍋　綠衫軍次輪新秀單節8顆三分

有機器人抬行李！搶先入住逢甲全新智能飯店　「必知細節」大公開

【毛孩小學堂】陳正倫／除了吃太快　毛孩為什麼常嘔吐？

楊小黎生產戲「鬼叫嘶吼」太真實惹哭攝影師　網看完敬佩：史上最會演

財經熱門新聞

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

即／大樂透7.2億出爐！中了馬上放假

美元匯價創一年以來新低　換新台幣5萬多賺1600元台幣

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

專訪北都／斷訊事件吃相太難看！

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

外送員列入僱傭關係後月入10萬夢碎？　勞動部出面說明　

人力銀行調查：外送員最高月入18萬 、最低僅2萬

台銀老董看鼠年景氣　碎步快行

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

國際貴金屬貴森森　台銀生肖幣破8年新高

北都22頻道授權費爭議調處再破局

更多熱門

相關新聞

台積電撐盤！台股收漲51點　創一年多來新高

台積電撐盤！台股收漲51點　創一年多來新高

台股今日開高後拉回，盤中大多維持在11,130點上下遊走，尾盤隨台積電漲勢擴大拉抬至11,150點左右，終場上漲51點或0.46%、收在11,162點，創下去年8月30日以來新高，成交量1,461億元。

台積電早盤298元　一度挑戰300元大關

台積電早盤298元　一度挑戰300元大關

美股、台積電續揚　台股開盤上漲55點挑戰11,200點

美股、台積電續揚　台股開盤上漲55點挑戰11,200點

台積電股價連創新高　台股收漲44點破今年高點紀錄

台積電股價連創新高　台股收漲44點破今年高點紀錄

台股開盤上漲36點　台積電股價再刷新高

台股開盤上漲36點　台積電股價再刷新高

關鍵字：

信紘科半導體製程半導體設備台積電製程機能水綠色製程

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

福原愛第一次在台灣喝喜酒！

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面