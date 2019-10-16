信紘科自主研發設備打入台積電中段製程　本季出貨

▲信紘科自主研發製程機能水獲得台積電認證。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體設備商信紘科（6667）今（15）日舉行媒體茶敘，宣布旗下全新製程機能水已獲台積電認證，同時陸續在中國大陸廠測試，本季正式出貨給台積電的先進製程廠中進行試產，將為下半年營運挹注；由於貿易戰現曙光，手上原本遞延的廠務訂單預計年底前結案，下半年將與上半年相當，全年預估較去年成長三成。

信紘科財務長王怡文表示，製程機能水打入一線大廠最大意義，在於台灣廠商首度突破過往美商、日商把持半導體中段製程設備的局面，對信紘科本身來說，更是唯一供應的台廠，並且將業務範圍從廠務系統設備商擴大至中段設備，優化產品結構，並提升毛利率。

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王怡文表示，受到中美貿易戰影響，半導體廠上半年建廠進度遞延，然而近期因中美貿易談判漸露曙光，原先進度放緩的廠商重啟進度，預計手上建廠案件收入將於年底前大部分認列。

王怡文表示，除了半導體及面板廠務系統外，信紘科從六年前就開始投入綠色製程解決方案，每年投入營收的3%開發相關核心技術，包含氣液相混合、製程廢液及廢水處理、奈米材料合成

功能性薄膜技術等；2013年正式推出第一台「汽水機」，不僅瞄準綠色製程市場趨勢，更成功打入半導體大廠的製程清洗設備供應鏈，甫通過驗證的「製程機能水設備」是進化版。

信紘科9月營收為1.3億元，年增45%；前九月營收為9.21億元，年增29.5%；然而受到中美貿易戰影響，廠務進度遞延，上半年毛利率僅達11.62%，為近年來低檔，估計下半年表現與上半年相近，全年度營運年成長約三成。

在中美貿易戰持續成常態下，王怡文表示，信紘科將採取策略性接單，換言之就是「挑單」、「挑客戶」，明年毛利率可望回穩至2017年28%以上的水準。此外，半導體廠資本支出和研發支出不會間斷，加上公司持續在中段製程設備耕耘，以及有穩定需求的拆移機工程服務營收比重提高等三大利多，將為信紘科營運持續挹注。



