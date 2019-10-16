民眾黨推居住正義！立委參選人嗆韓國瑜　柯文哲噴笑「真厲害欸」

▲台灣民眾黨主席柯文哲和立委參選人吳達偉（Z9）、何景榮開直播「全民眾議院」。（圖／翻攝民眾黨臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲16日晚間7點和立委參選人吳達偉（Z9）、何景榮開直播「全民眾議院」，這次討論台灣高房價讓年輕人買不起房子，柯文哲分享台北經驗以及民眾黨的居住政策，實現居住正義。何景榮首次在直播發表相關議題超犀利，拿著雞毛撢子狂酸國民黨高雄市長韓國瑜，批評他失言、還稱他蓋違建被抓到就賣掉，嚇的旁人趕緊出面緩頰。

以新住民身分代表民眾黨參選中山北松山區立委的何景榮批評，台灣太多人在囤屋囤地、炒房價，更自備一支雞毛撢子手舞足蹈的開講，另網友相當好奇，他解釋，拿雞毛撢子是因為今天是韓國瑜的大好日子，「他不是罵鳳凰都走了，進來一堆雞，所以我要拿雞毛撢子嗆他」，另一個原因是，囤房囤地問題很嚴重，囤到都長灰塵，所以戴著雞毛撢子來把他清一清。

而針對實價登陸透明化問題，何景榮表示自己是不買房的，因為房價租金比太可怕，寧願拿拿去租房，若要買房「公開透明很重要」，還暗諷韓國瑜「希望大家不要蓋違建，要遵守相關法規，不要像韓國瑜蓋農舍很豪華，被抓到就把它賣掉」，讓一旁的柯文哲、吳達偉趕緊出面制止，柯文哲還笑說「你怎麼都可以扯到韓國瑜，真厲害欸。」

柯文哲表示，要如何降低空屋率，稅制就是問題之一，高房價也是讓年輕人不敢買房的主要原因之一，另外還有高房租的問題對年輕人的殺傷力更大，讓年輕人不敢結婚、不敢生小孩，若買了房子也是一生當屋奴。

柯文哲指出，目前台北社會住宅都持續蓋，當初喊出兩任期8年五萬戶，但可完工的只有7千多戶，因為找地蓋房子等流程跑完就要花6年，他批評，總統蔡英文喊出8年20萬戶「我就知道她一定跳票，因為有五萬戶是我要蓋的，我都跳票的話，那他鐵定跳票。」

要解決居住問題，柯文哲認為，不要口號喊完都沒有繼續做，目前台北市維持1萬戶施工，若照這樣維持10年，就能解決，這就是前人種樹，後人乘涼。

身為租屋一族的吳達偉，這次參選板橋東區區立委，他表示，目前台灣整個台灣的問題就是低新少子化高齡化的問題，如果立法機構沒有未青年改善的話，這樣年輕人只會越來越辛苦，如果大家仍讓藍綠兩黨繼續把持國會，人民還是會苦哈哈的過日子，「踏出改變的第一步不一定會成功，但不改變事情就不會變好」。

▲台灣民眾黨主席柯文哲和立委參選人吳達偉（Z9）、何景榮開直播「全民眾議院」。（圖／翻攝民眾黨臉書）

►超越藍綠，就靠她了