6,400萬像素Redmi Note 8 Pro登場　手機照片可直接輸出3.26公尺巨幅海報

▲6,400萬像素Redmi Note 8 Pro登場。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

小米台灣今（16）日宣布推出搭載6,400萬四鏡頭Redmi Note 8 Pro，此款手機為四鏡頭的配置，官方號稱，由此款手機拍攝的照片，可直接輸出3.26公尺的巨幅海報。

▼Redmi Note 8 Pro拍攝的照片，號稱可直接輸出3.26公尺的巨幅海報。（圖／記者邱倢芯攝）

Redmi Note 8 Pro機款搭載的是Helio G90T遊戲級處理器，擁有LiquidCool水冷技術，能讓手機散熱更強化。為了帶給遊戲玩家更好的體驗，此款手機提供4,500mAh大電量與支援18W快速充電，更是Redmi系列首款支援多功能NFC。

機身雙面均採第五代康寧大猩猩玻璃，配備6.53 吋水滴全面屏，採用19.5：9 螢幕比例，超窄邊框設計使螢幕佔比高達 91.4%，整體機身採3D四曲面玻璃，讓使用者握在手上的感受更加適手。

在拍照方面，Redmi Note 8 Pro搭載全焦段 AI 四鏡頭，採用6,400萬像素超高畫質主鏡頭，具備1/1.7 吋大感光元件和1.6μm大感光像素，同時結合200萬像素的2cm超微距鏡頭、200萬像素人像景深鏡頭及800萬像素的120度超廣角鏡頭，以超高解析度與全焦段拍攝呈現震撼效果，開創手機拍照的新時代。透過Redmi Note 8 Pro所拍攝的相片，能以72dpi直接輸出最高3.26公尺巨幅海報，讓手機取代相機，將旅遊回憶與生活精采，變成獨具個人風格的居家布置等多元應用，讓生活充滿變化。

除具備四鏡頭外，Redmi Note 8 Pro內建 AI 場景相機 5.0，自動辨識拍攝場域光源，以最佳模式拍出超優質相片；在錄影方面則擁有960幀慢動作錄影、微距影片及超廣角錄影，更可透過短影片塑型修飾人像，訂製屬於自己的完美曲線，錄製4K高清影像，畫面表現更清晰。

Redmi Note 8 Pro前置配備 2000 萬 AI 美顔自拍鏡頭，人像模式支援景深程度調整，具備專業人像自拍及明星化妝師加持的 AI 美顔功能，只要一指輕鬆操作拍出最高顏值。

Redmi Note 8 Pro提供冰翡翠、珍珠白與電光灰三種顏色，售價分別為新台幣6,599元（6GB+64GB）及新台幣7,599元（6GB+128GB），自10月22日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館與燦坤3C全面開賣。

▼Redmi Note 8 Pro提供冰翡翠、珍珠白與電光灰三種顏色。（圖／記者邱倢芯攝）