大陸最短命首富！30分鐘內身家蒸發4000億　2個月摔落寶座

▲漢能移動能源控股董事長李河君。（圖／翻攝自漢能控股官網）

圖文／周刊王

2015年曾超越馬雲成為大陸新首富的李河君，才坐上首富寶座2個月，就因涉嫌股票炒作，使得旗下股票暴跌，他的財富在短短半小時蒸發上1000億人民幣（約台幣4320億），近日更傳出積欠集團3分之2的員工薪資，資金遭全面凍結、被限制出境，名下資產也被拍賣，被媒體稱為大陸最短命的首富。

綜合媒體報導，李河君是漢能控股集團創辦人，漢能集團是大陸太陽能光電大廠，旗下包含水力發電、移動能源、薄膜發電3大領域，2015年李河君更從馬雲手中奪下大陸首富的寶座。不過2015年5月中旬，因被質疑大量內線交易，遭香港證監會調查，漢能的股價在短短半小時內暴跌47%，李河君的身價也瞬間蒸發上千億人民幣，港股也將漢能停牌。

▲李河君創辦的漢能控股集團。（圖／達志／路透社）

據了解，李河君在2018年底時已將大量公司股權移轉給親屬，被質疑有脫產之嫌，近日又傳出漢能集團有3分之2以上的員工遭欠薪，15日李河君寄了一封公司內部信件，以《致全體員工的一封信》為題，否認惡意欠薪，並強調自己不會跑路，11月應可恢復正常發薪，但員工仍認為是拖延伎倆。

據消息顯示，李河君現在以被列在失信被執行人名單中，意味他已被限制出境，名下資產也已被凍結。

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