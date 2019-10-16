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港人侮辱中共國旗案首次定罪　涉案青年求輕判

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▲▼ 五星旗 。（圖／記者張一中攝）

香港發生多起侮辱中共國旗案，如今出現首度被定罪案件。 （示意圖／記者張一中攝）

大陸中心／綜合報導

香港示威者上月在沙田公然損毀、踐踏中共國旗，其中一名涉案青年當晚被捕，被控一項「侮辱國旗罪」。香港《大公報》報導，該名青年周二(15日)在沙田法院認罪，並且表示後悔，請求輕判。

裁判官要求先看感化報告，強調仍可能判處徒刑。被告獲准繼續交保至10月29日聽候判決。

此案是近月多宗侮辱中共國旗案件中，首宗定罪案件。案情指出，21歲被告羅敏聰於今年9月22日，聯同大批示威者響應網上號召，到沙田新城市廣場集會。

事發當天下午3點，有蒙面人將沙田大會堂旗杆上的一面中共國旗拆下， 包括羅在內等一群人將國旗拿到新城市廣場3樓中庭，一面高呼口號，一面將國旗拋高，讓它跌落在地上後任意踐踏。

部分人更噴黑這面中共國旗及潑灑不明液體，再將國旗從廣場3樓往下扔。其後羅等人把國旗丟入垃圾桶手推車，然後連同國旗推落沙田公園水池，再有蒙面人從水池撿起國旗，丟棄到城門河。

辯方求情指出，羅為奉養父母及照顧弟弟，中學六年級畢業後即投身社會， 擔任冷氣技工學徒。他已承認「做錯事」，希望法庭考慮他沒有前科，從輕發落。

裁判官李志豪決定先看感化報告後才量刑，但強調案情嚴重，仍有可能判他坐牢。

根據香港特別行政區《國旗及國徽條例》第七條「保護國旗、國徽」，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一旦定罪，最高可處第5級罰款及3年徒刑。

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