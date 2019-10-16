國台辦：「台海通道」造福兩岸　民進黨蓄意限制金馬發展

▲平潭海峽公鐵兩用大橋計畫未來通至台灣。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

「台灣海峽通道」及金馬通橋研討會日前福州召開，稱對「兩門兩馬」大橋的建設已有初步方案，但被陸委會批評是「意圖分化台灣」。大陸國台辦16日指出，推進兩橋通橋，是順應金門、馬祖民眾民生訴求的重要舉措，「民進黨當局站在廣大台灣同胞利益的對立面，蓄意限制金馬發展。」

國台辦發言人馬曉光指出，今年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上重要講話，提出了兩岸要應通盡通，明確可率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，「我們就是要像為大陸同胞服務那樣造福台灣同胞。」

馬曉光提到，福州至馬祖、廈門至金門兩橋是「台海通道」的重要組成部分。推進兩橋通橋，是踐行以人民為中心發展理念，順應金門、馬祖民眾民生訴求的重要舉措，有利於台灣同胞分享大陸發展機遇，促進兩岸經濟社會融合發展。

馬曉光說，大陸有關方面已全面展開榕馬大橋和廈金大橋的前期研究論證工作，「兩岸有識之士就此建言獻策，促進儘早通橋，是為了造福兩岸同胞。」

馬曉光強調，民進黨當局單方面破壞兩岸協商政治基礎，竭力阻撓兩岸經濟文化交流合作，站在廣大台灣同胞利益的對立面，蓄意限制金馬發展，這種心態和做法不得人心。

▼金廈小三通來往密切，人數逐年創新高。