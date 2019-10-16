退出親民黨！林國成：整合派佔下風　柯文哲拿門票希望不大

▲林國成。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020大選激烈，親民黨的門票要給誰，備受關注。友柯的台北市議員林國成在14日申請退出親民黨，他16日受訪坦言，自己比較主張整合，認為第三勢力要發展，會離開就是因為這個勢力是比較佔下風，並透露台北市長柯文哲拿門票希望不大。

林國成指出，14日已經把退黨聲明寄到親民黨中央黨部，親民黨本來就認為理性中庸第三勢力政黨，但是不知道該走哪個方向，所以毅然決定離開親民黨。他也透露，退黨一事沒有告知黨主席宋楚瑜，但退黨聲明裡有感謝他的知遇之恩。

林國成認為，第三勢力政黨應該好好整頓任何政黨，包括柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、王金平，加上宋主席，如果這股力量整合，親民黨有總統門票，卻沒有好好處理，民意代表會覺得有無力感，親民黨應該當第三勢力領頭羊。

林國成表示，親民黨有兩種聲音，一種是宋主席參選，一種是結盟，他認為宋楚瑜自己參選的機率蠻高，但他個人沒有參與核心會議，身為民意代表確實也不知道他們如何做決定，離開的原因就是方向跟做法不知道，在跑基層一問三不知，「小議員的退黨，能不能喚起親民黨的大作為，就要看親民黨」。



林國成說，「宋楚瑜選不選？是不是跟第三勢力合作？這幾年來摸著良心講，親民黨沒有給我們很大的方向」，不曉得怎麼做，11月份就要登記，不曉得親民黨何去何從。

林國成還說，他在15日晚間告知柯文哲，柯文哲的反應很驚訝，認為大家一定會誤會他，但他告訴柯文哲與他無關，而柯文哲也沒有講什麼，只是說大家加油。