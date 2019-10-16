才從麥當勞下班！19歲台裔少年接總理神秘賀電　當選最年輕市議員

▲Fisher Wang連續接到兩通驚喜電話。（圖／翻攝自臉書／Fisher Wang）



記者丁維瑀／綜合報導

台裔紐西蘭籍青年王費雪（音譯，Fisher Wang）約2周前才剛過完19歲生日，日前他從麥當勞下班，結束工作後接到一通電話，竟然是通知他成為羅托路亞（Rotorua）史上年紀最輕的市議員。他隨後還接到紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）的賀電，兩人交談約15分鐘。

Stuff、《紐西蘭先驅報》報導，王費雪的家人20多年前從台灣移民至紐西蘭，他從小在卡哈羅亞（Kaharoa）的農場長大，此處距離羅托路亞約20公里，離北島的陶蘭加（Tauranga）則為45公里。而那通改變人生的電話響起時，他剛從麥當勞下班。

王費雪記得，當天是周六下午2時，羅托路亞市議會秘書長威廉姆斯（Geoff Williams）打電話通知，他成為有史以來最年輕的市議員，「當我接到電話時，真是奇妙的感覺。」

回憶當時的情況，王費雪形容對方的聲音聽起來冷靜又克制，一開始他還以為會聽到壞消息，有種不好的預感，「直到他說『恭喜你當選了』。」

▲紐西蘭總理阿爾登給予少年建言。（圖／達志影像／美聯社）



好事接連發生，周六晚上，王費雪又看見一通來電，由於沒有顯示號碼，他起初正猶豫要不要接起，他很高興自己回應了電話，因為對方是紐西蘭總理阿爾登。

兩人談話約15分鐘，阿爾登據悉詢問這名少年的競選狀況，也談論自己在政界的情形，她的建議是，不要害怕為自己發聲。王費雪高興表示，「她打電話給我真的太棒了！」

雖然這一切看似順遂，王費雪踏入政壇並非沒有挫折，起初有人懷疑他太過年輕，所幸後來不少大眾改變自己的觀點。然而，有次他還是相當驚訝，當他設立競選告示牌時，一輛車經過並有人朝他大喊髒話「我才不投給一些中國佬（Chinaman）」。

「我們都有點震驚，他們真的這樣說了？」王費雪表示，這不是他第一次遇上歧視，儘管他從小在紐西蘭成長，還是有人叫他「回去自己的國家」。

王費雪獲得7058張選票，他很期待開始新角色。他補充，自己關注的問題，包括提高地方政府內部年輕人的聲音、發展羅托路亞旅遊產業等，這是當地重要的收入來源，不過，他還有個問題得考慮，那就是要不要離開麥當勞，「可能性很大。」