微甜女神酸酸求抖內…粉絲怨「騙我」　她怒控經紀公司塑造拜金形象

▲酸酸ENNY控告經紀公司把她塑造成敗金形象，涉嫌背信罪。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

有微甜女神封號的直播主「酸酸」，委託文創公司協助經營社群粉絲，沒想到公司用她的LINE帳號向粉絲求「抖內（Donate：贊助、捐獻）」，有粉絲刷了卡後，發現自己不是酸酸的唯一，po網抱怨覺得被騙，酸酸驚覺被公司塑造成敗金形象，控告公司施姓老闆等4人涉嫌背信，傷害她的名譽，但因酸酸無法證明財產受損，台北地檢署16日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

據了解，酸酸和這間經紀公司合作不到1年就爆出經紀糾紛，還鬧出有黑衣人事件，事後查明與酸酸無關，日前酸酸還在臉書宣告重回《17》，而這件特殊背信案，確認是酸酸本人要提告的。

▲酸酸日前宣告重回17直播平台，還秀出亮麗的空姐打扮。（圖／翻攝臉書）

酸酸指控經紀公司以直播主需要業績等理由，以LINE帳號私下向粉絲徵求「抖內」，讓粉絲誤會她拜金，還未經她同意就開IG帳號，違背了她當初委託公司經營社群的目的。

不過，檢察官調查，這些粉絲都是和經紀公司經營的LINE帳號聊天後，自己決定要去直播平台刷卡送禮給酸酸，酸酸也因此獲得拆帳抽成，因為背信罪必須造成他人財產損失，酸酸只是抱怨自己名聲受創，未證明自己財物受損，另外無證據顯示經紀公司有未經同意開設IG帳號，因此全案處分不起訴。

娘子啊，別折騰人了

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