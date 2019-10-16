長榮線上旅展凌晨開搶！「全航線超殺價格曝」　最便宜來回2千5飛一波

▲長榮航空2019年線上旅展凌晨開搶，最便宜來回未稅2500元就能飛。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導



長榮航空線上旅展又來了！今年再推出全航線促銷優惠，17日0時開搶，機票最低來回未稅2,500元就能飛香港，熱門的大阪航點5千有找、東京6,300元，明年即將開航的米蘭航點也祭出21,999元優惠價。另外，只要在旅展期間購買機票，就有機會抽到一年不限航點、不限次數的環遊世界機票，今年更加碼旅遊金40萬元，要讓旅客玩得盡興。

長榮航空2019線上旅展

促銷期間：10月17日 00:00 至11月21日 23:59

旅遊期間：至2020年9月30日前出發

購票網頁：www.evaitf.com

熱門航點優惠價：票價最低56折起

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▲長榮線上旅展將開跑，今年除再抽出3位「一年不限航點不限制次數」的環遊世界機票券得主，再加碼40萬旅遊金。（圖／記者賴文萱攝）

長榮航空指出，機票來回未稅香港2500元、澳門2700元、沖繩3388元、大阪4950元、即將於12月21日開航的峴港6133元、東京6300元、北京6624元，布里斯本11,044元、洛杉磯17,008元、溫哥華17,569元、倫敦18,642元、明年2月18日開航的米蘭為21,999元。

長榮航空今（16）日在張榮發基金會舉辦「2019長榮航空線上旅展記者會」，長榮航空總經理孫嘉明正式宣布旅展將於10月17日00:00起正式開賣，今年也將再度送出「一年不限航點不限制次數」的環遊世界經濟艙、豪經艙、商務艙機票大獎。

▲孫嘉明在記者會現場再加碼，除抽環遊世界機票外，再送旅遊金40萬元。（圖／記者賴文萱攝）

孫嘉明及長汎旅行社董事長陳憲弘在記者會現場也加碼，再送出長汎旅行社旅遊金40萬元，無論自由行旅客、團客都有機會獲得，大獎將分別於10月30日、11月12日、11月22日抽出幸運得主。

長榮表示，每張機票都有3次抽獎機會，越早買、買越多，抽獎次數就越多。此外，參加10月27日長榮航空城市觀光半程馬拉松的跑者，也可使用號碼布上優惠碼購票，全航線最高可再減價500元。

▲旅展期間購買長榮機票，有機會抽中「一年不限航點不限制次數」的環遊世界機票。（圖／記者賴文萱攝）

去年抽中線上旅展夢幻大獎的幸運得主游伊淳今也現身記者會，和大家分享中獎後的旅遊心得，她說，當初以不到5千元的價格購票到沖繩旅遊，沒想到竟然有機會中大獎，今年她的足跡已遍佈多倫多、紐約、洛杉磯、東京、首爾及香港等地，最後這幾個月她還要全力衝刺，前往更多城市，完成自己的環球旅遊夢。