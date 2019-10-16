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去日本玩！家人受託「買10盒六花亭」...他負能量破表　過來人2點完美拒絕

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▲▼日本旅遊,遊日。（圖／取自Pixabay）

▲日本是國人喜愛旅遊的國家之一。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人出國旅遊，最怕親友、同事狂列代買清單。一名男網友最近跟家人飛日本玩，沒想到家人竟被託買10盒六花亭，他無奈的同時，也不禁思考，滿滿的負能量是自己心胸狹隘，還是對方太誇張了。

男網友在「爆怨公社」發文說道，「想問問...我跟家人出國玩，卻有人請我家人買10盒六花亭，我思考了很久，到底什麼是什麼心態，還是我太小氣？」

請繼續往下閱讀...

說到「六花亭」，它是北海道必買的超人氣甜點，其中以葡萄奶油夾心餅乾、酒糖及草莓巧克力最為暢銷。而原po家人代買的正是，最具代表性的「葡萄奶油夾心餅乾」，依照數量多寡，價格從400-3870日圓（約台幣115-1108元）不等，平均一塊餅乾100日圓（約台幣29元）。

▲去日本玩！家人受託「買10盒六花亭」...他負能量破表　過來人2點喊母湯。（圖／翻攝自六花亭官網）

▲葡萄奶油夾心餅乾是六花亭最具代表性的甜點。（圖／翻攝自六花亭官網）

而男網友的抱怨文，釣出大票網友熱烈迴響，紛紛直呼「太扯，當你們是進口商嗎」、「直接說行李爆了」、「10盒有點誇張，對方是覺得你們行李只放他要買的東西就好嗎？自私」、「叫他去蝦皮買」、「應該是10入的六花亭吧XD」。

另外，不少曾買過六花亭的朋友也說，「10盒太扯了，而且保存期限很短」、「10盒很重耶，之前也幫我同事買，不知道那麼重，買完心裡超嘔」、「這個賞味期限超短的」、「六花亭保存期限極短，可以這樣拒絕，帶回國就過期了」

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