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軍民一家親　「20年未用」砲測場地重新啟用開砲！　

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▲斗六市公所爭取軍方重新活用訓練場，砲兵部隊測考中心也於今日正式進行射擊演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所助爭取軍方重新活用訓練場，砲兵部隊測考中心也於今日正式進行射擊演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市十三里設有砲擊射擊用訓練場「南岸64號砲陣地」雖已有20多年，但後來道路增設電線桿與路燈導致大型軍卡無法進出不方便使用，斗六市公所配合軍方，今年7月進行訓練場週遭電線桿與路燈的遷移及場地修整，爭取軍方重新活用訓練場，砲兵部隊測考中心也於今日正式進行射擊演練。

砲兵部隊測考中心在濁水溪兩岸設有多處砲擊射擊用訓練場砲陣地，「南岸64號砲陣地」腹地較小僅能符合一個連所使用，砲兵部改組後射擊演練都是以營為單位，導致後來較少使用，小型場地有小場地好處，可用於小型戰術演練，今在軍民一家親的精神下，使得重新啟用20多年未用的砲陣地，別具意義。 

▲斗六市公所爭取軍方重新活用訓練場，砲兵部隊測考中心也於今日正式進行射擊演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所助爭取軍方重新活用訓練場，砲兵部隊測考中心也於今日正式進行射擊演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市長林聖爵表示，本次遷移共計三處電線桿及一處路燈，並針對訓練場地進行修整，雲林縣議員王又民大力協助地方推動規劃，加上里長張進啟、中華電信以及台電工作人員的奔波與配合，讓砲擊訓練場可以重新利用。

砲兵部隊測考中心政戰主任林秉鴻表示，感謝公所、民意代表以及地方鄉親的配合，經過修整後的訓練場演練安全更有保障，目前測考中心的演練都是以濁水溪南北兩岸為主，進行射擊訓練前測考中心也都會請輔導長逐戶拜訪通知，如果在訓練期間週邊住戶有任何問題歡迎撥打專線(05)5571700，軍方都會及時接收民眾的反映予以處理。

▲斗六市公所爭取軍方重新活用訓練場，砲兵部隊測考中心也於今日正式進行射擊演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所助爭取軍方重新活用訓練場，砲兵部隊測考中心也於今日正式進行射擊演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所爭取軍方重新活用訓練場，砲兵部隊測考中心也於今日正式進行射擊演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所助爭取軍方重新活用訓練場，砲兵部隊測考中心也於今日正式進行射擊演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

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