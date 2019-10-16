李彥秀提「零到六歲國家顧」政策　拚立委連任！　

▲李彥秀提零到六歲國家顧政策。（圖／翻攝李彥秀臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委李彥秀競選連任，提出「零到六歲國家顧」的政策，解決台灣少子女化的問題，讓友善生育成為全民的共識，讓大家放心生，不擔心養。

李彥秀表示，台灣面臨超高齡的銀髮海嘯，同時更要面對少子女化問題可能產生人口紅利急速下降，對於國力發展的威脅，因此以「零到六歲國家顧」的政策發想，作為競選連任的第一項政見！

李彥秀提出第一點，「少子女化預算、公共化托育資源雙倍增」；爭取增加預算並且落實將預算投注在公共化托育，提供平價、優質、普及的公共化托育、幼兒園，而不是炒短線的準公共化托育、幼兒園服務，減輕家長負擔。

第二點，「公共幼兒園廣設兩歲專班」；公共幼兒園兩歲專班的抽籤，是家長最忐忑的精神折磨，李彥秀認為，這樣樂透式的政策，讓家庭收支的不確定性提高，就直接影響到家長的生育意願，未來將透過公共幼兒園廣設兩歲專班，托嬰到托兒可以無縫接軌，讓家長不需要在受到抽籤結果的精神虐待。

第三點，「落實民間團體培力，提升營運品質」；不論是公共化托嬰或幼兒園，都需要龐大的民間團體協助經營，李彥秀主張，在努力推動公共化托育教保服務的同時，更需要落實民間單位培力，並且落實實質評鑑及監督機制，才能夠提升公共化托育的品質。

第四點，「維護教保勞動權益，提升托育品質」；托嬰中心以及幼兒園的勞動權益，就是托育品質的呈現，李彥秀指出，給予教保人員合理的勞動環境，更可以讓托育的品質獲得保障。勞動環境的保障，不僅止於薪資上的提升，更要有勞動安全、勞工職涯成長的規劃，透過法令的鼓勵，還有師生比的調整，保障教保勞動權益，提升托育品質。

第五點，「從職場到公共空間，打造友善生育環境」；李彥秀提到，職場上，已經修改性別工作平等法，要求一定規模以上的企業提供托育服務或措施，此外更要讓產假天數合理化，並且討論產假給付公共化的可能性，避免職場生育歧視，讓產假與公共化托嬰無縫接軌，降低懷孕離職，讓女性職涯發展不中斷；在公共空間上，李彥秀表示，已經努力修改公共場所哺乳條例，增加集哺乳室的設置，以及舒適性，接下來，也要努力增加公共空間的生育友善性，包含公共建築的無障設施標準，學校及公園遊具的多元與多量。

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