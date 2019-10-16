ECFA取消只影響5%外貿？國台辦：民進黨當局歪曲事實

▲廈門海天集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

國安會報告稱大陸可能以中斷「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）來影響台灣選情，經濟部評估，ECFA若取消，對台灣的外貿影響只有5％左右。對於這個數據，大陸國台辦發言人馬曉光16日指出，民進黨當局為了撈取選舉利益，歪曲事實，刻意貶低抹黑ECFA的作用，「ECFA及早收項目的實施，對台灣經濟發展的作用如何，大家都有公論。」

馬曉光在例行記者會上表示，ECFA的簽署，順應了兩岸經貿交流與合作的客觀需要，是兩岸經貿交流30多年來互補互利、融合發展的必然結果，「自ECFA簽署以來，在貨物貿易早期收穫、服務貿易早期收穫、投資保護與促進、產業合作、海關合作、中小企業合作等方面都取得了積極進展，為兩岸同胞帶來了實實在在的好處。」

▼經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

馬曉光指出，以ECFA早期收穫為例，截止2019年6月底，在貨物貿易領域，大陸對台累計減免關稅約375.3億元人民幣，遠超大陸對台出口享受的減免關稅。在服務貿易領域，台灣共有56家金融企業和1158家非金融企業利用早期收穫優惠政策在大陸提供服務，41部台灣電影被核准引進大陸。

馬曉光說，「ECFA後續協議服貿協議簽署未生效，貨貿協議商談被迫中斷，這個原因大家都是十分清楚的，責任在哪大家也是心知肚明的。」

馬曉光強調，ECFA及其早收項目的實施，對台灣經濟發展的作用如何，對台灣業界影響有多深，對民眾福祉的增進有多大，相信大家都有公論，「ECFA得來不易，民進黨當局為了撈取選舉利益，歪曲事實，刻意貶低抹黑ECFA的作用，再次暴露了他們無視並肆意損害台灣民眾福祉的政治本質。」

另外，關於大陸是否取消ECFA的提問，馬曉光沒有正面回應，只表示，可以從他先前的發言內容中來體悟，「你可以體悟我的回答所秉持的立場，至於沒有發生的事情，我們不回答假設性問題。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）