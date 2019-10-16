韓國瑜屏東黨部喊話「自己國家自己救！」　700韓粉擠爆會場

記者洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

高雄市長韓國瑜的傾聽行程16日來到屏東縣，預計從南部出發一路向北。下午第一站來到屏東縣來義鄉參加國民黨部主辦的固本會報，現場湧進超過七百名的支持者將會場團團包圍。

▲韓國瑜16日下午到屏東縣來義鄉參加國民黨部主辦的固本會報。（圖／記者洪靖宜攝）

前立委華佳志在致詞時表示，「韓國瑜到哪裏，人潮就到哪裡，這就是熱騰騰的民心。」呼籲韓的支持者，不要去看冷冰冰的民調數字，要看的是熱騰騰的民心。而上午特地從立法院趕來的現任山地原住民立委簡東明以及即將接棒的章正輝候選人則不斷高呼，「原住民都是庶民，庶民就是要選韓國瑜，庶民選總統，總統選庶民」。

韓國瑜致詞時表示，每次看到原住民就看到快樂跟希望，他對於能夠獲邀前來參加感到非常的榮幸，韓說，他對於原住民權益方面一直有四個擔心，分別是經濟的發展、教育的發展、醫療以及建設，這四項都是原住民居住的地方需要大力支持推動改進的，而這也更突顯了立法委員的重要。對此，韓更表示「 立法委員有三把刀，對法令的刀、預算的刀、質詢的刀，如果原住民好朋友們沒有一個優秀的、敢大聲講話的立法委員在立院，那就代表你們要吃虧了。」提醒在場的支持者們，千萬不要小看立委的重要性。

▲韓國瑜16日下午到屏東縣來義鄉參加國民黨部主辦的固本會報。（圖／記者洪靖宜攝）

隨後，韓沉痛表示，「2016年，這麼多的人給了民進黨當選總統也讓他們立院過半，把國政大權全部交給民進黨來管理 ，結果完全執政的三年半來，請問大家日子過得好還是不好？苦還是不苦？」直言要長期支持民進黨的朋友清醒，「民進黨不是國家的爸爸，國民黨也不是，只有人民才是」。

活動尾聲韓再次針對蔡政府三年來的施政做出評論，「如果大家認為日子過得好，百業興旺，要投蔡英文沒有人有話說，但現在的人民已經沒有信心了，每個人對國家的未來都充滿擔憂，所以我們必須讓蔡英文下架」，過程中還不時精神喊話「自己的國家我們自己救」。

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