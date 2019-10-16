　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜屏東黨部喊話「自己國家自己救！」　700韓粉擠爆會場

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

高雄市長韓國瑜的傾聽行程16日來到屏東縣，預計從南部出發一路向北。下午第一站來到屏東縣來義鄉參加國民黨部主辦的固本會報，現場湧進超過七百名的支持者將會場團團包圍。

▲▼韓國瑜16日下午到屏東縣來義鄉參加國民黨部主辦的固本會報。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜16日下午到屏東縣來義鄉參加國民黨部主辦的固本會報。（圖／記者洪靖宜攝）

前立委華佳志在致詞時表示，「韓國瑜到哪裏，人潮就到哪裡，這就是熱騰騰的民心。」呼籲韓的支持者，不要去看冷冰冰的民調數字，要看的是熱騰騰的民心。而上午特地從立法院趕來的現任山地原住民立委簡東明以及即將接棒的章正輝候選人則不斷高呼，「原住民都是庶民，庶民就是要選韓國瑜，庶民選總統，總統選庶民」。

韓國瑜致詞時表示，每次看到原住民就看到快樂跟希望，他對於能夠獲邀前來參加感到非常的榮幸，韓說，他對於原住民權益方面一直有四個擔心，分別是經濟的發展、教育的發展、醫療以及建設，這四項都是原住民居住的地方需要大力支持推動改進的，而這也更突顯了立法委員的重要。對此，韓更表示「 立法委員有三把刀，對法令的刀、預算的刀、質詢的刀，如果原住民好朋友們沒有一個優秀的、敢大聲講話的立法委員在立院，那就代表你們要吃虧了。」提醒在場的支持者們，千萬不要小看立委的重要性。

▲▼韓國瑜16日下午到屏東縣來義鄉參加國民黨部主辦的固本會報。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜16日下午到屏東縣來義鄉參加國民黨部主辦的固本會報。（圖／記者洪靖宜攝）

隨後，韓沉痛表示，「2016年，這麼多的人給了民進黨當選總統也讓他們立院過半，把國政大權全部交給民進黨來管理 ，結果完全執政的三年半來，請問大家日子過得好還是不好？苦還是不苦？」直言要長期支持民進黨的朋友清醒，「民進黨不是國家的爸爸，國民黨也不是，只有人民才是」。

活動尾聲韓再次針對蔡政府三年來的施政做出評論，「如果大家認為日子過得好，百業興旺，要投蔡英文沒有人有話說，但現在的人民已經沒有信心了，每個人對國家的未來都充滿擔憂，所以我們必須讓蔡英文下架」，過程中還不時精神喊話「自己的國家我們自己救」。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

南投破獲民宅製毒廠「查扣出近百斤K他命原料」　3嫌收押禁見

噁男騎車尾隨前女友…趁停紅燈偷襲「狂摸胸」！被逮嗆：我男子漢

聚餐起糾紛！板模工氣「老闆不相挺」怒抽2把西瓜刀狠砍　右手4指全斷

ET快訊
人妻一躍而下…3千萬房成「凶宅」！他崩潰：與孩子得賠300萬
快訊／台中騎士撞砂石車2人遭輾斃　「碎肉卡車底」駕駛嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳敦義談福岡賀電烏龍事件：離譜至極！儘速向監察院進行舉發

郭、柯20日高雄同台破局！蔡壁如率小雞出席果粉見面會

國民黨Kuso撲克牌曝光！綠營54人遭點名「地表最強酬庸王」

民進黨中執會因不分區喬不攏流會　蘇嘉全：非我個人能影響

曝挖角黃珊珊原因　柯文哲：跟我在北市府提倡的文化一致

遊客注意！21日起高美溼地木棧道維修中　拍美照硬闖最高罰25萬

韓國瑜屏東黨部喊話「自己國家自己救！」　700韓粉擠爆會場

海軍新船艦命名除了「江」、「海」　未來考量納入台灣鄉鎮市區地名

退出親民黨！林國成：整合派佔下風　柯文哲拿門票希望不大

面對「美中貿易大戰」衝擊　蔡英文：政府不會讓大家孤軍奮戰

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

吳敦義談福岡賀電烏龍事件：離譜至極！儘速向監察院進行舉發

郭、柯20日高雄同台破局！蔡壁如率小雞出席果粉見面會

國民黨Kuso撲克牌曝光！綠營54人遭點名「地表最強酬庸王」

民進黨中執會因不分區喬不攏流會　蘇嘉全：非我個人能影響

曝挖角黃珊珊原因　柯文哲：跟我在北市府提倡的文化一致

遊客注意！21日起高美溼地木棧道維修中　拍美照硬闖最高罰25萬

韓國瑜屏東黨部喊話「自己國家自己救！」　700韓粉擠爆會場

海軍新船艦命名除了「江」、「海」　未來考量納入台灣鄉鎮市區地名

退出親民黨！林國成：整合派佔下風　柯文哲拿門票希望不大

面對「美中貿易大戰」衝擊　蔡英文：政府不會讓大家孤軍奮戰

匯集AIoT＋5G應用　「DO IT Today創新科技館」秀29項新技術

去日本玩！家人受託「買10盒六花亭」...他負能量破表　過來人2點完美拒絕

連接兩張訂單！他一看備註欄嚇歪...下秒直接報警　網友大讚

客家女陳明珠敲鐘奪金　曝10萬獎金未到手已花光光

吳敦義談福岡賀電烏龍事件：離譜至極！儘速向監察院進行舉發

前達欣洋將佩爾12分鐘砍13分5火鍋　綠衫軍次輪新秀單節8顆三分

有機器人抬行李！搶先入住逢甲全新智能飯店　「必知細節」大公開

【毛孩小學堂】陳正倫／除了吃太快　毛孩為什麼常嘔吐？

楊小黎生產戲「鬼叫嘶吼」太真實惹哭攝影師　網看完敬佩：史上最會演

松果購物登錄興櫃市場　雙11單日交易額挑戰翻倍漲

政治熱門新聞

83歲「國民黨大掌櫃」周旋4女　小54歲的她最正

韓國瑜出征了　首站直搗蔡英文故鄉屏東

逆轉關鍵！沈富雄2點建議　韓國瑜當面回應

「國民黨大掌櫃」泰公爆父女戀　40歲新女友曝光

即／遭提問：今天行程提早到　韓國瑜一臉嚴肅

郭幕僚：韓成揶揄對象會很難翻轉

直播總統聊貓被檢舉　貓咪也瘋狂遭臉書下架

要蔡比照韓請假　賴士葆：沒有制度那就創制度

許淑華：韓冰3個月內不公開站台

兩岸外交休兵？　韓國瑜以阿拉丁神燈比喻

放韓假第一天！葉匡時遭質疑睡覺

興隆公宅啟用不到1年　住戶投訴近2千件

韓國瑜引名言「天堂太遠，中國太近」

LIVE／韓國瑜出征了　直搗蔡英文故鄉

更多熱門

相關新聞

韓國瑜「兩岸白皮書」　國台辦：台灣前途在於國家統一

韓國瑜「兩岸白皮書」　國台辦：台灣前途在於國家統一

國民黨總統參選人韓國瑜10日提出「兩岸政策白皮書」，內容提到現階段不存在統一與獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇。國台辦16日表示，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於民族復興，「早日實現海峽兩岸統一，是海內外中華兒女的共同心願。」

2019南國漫讀節　走讀屏東

2019南國漫讀節　走讀屏東

陳其邁酸韓國瑜選總統不是選「總機」...敏感的就轉接給國政顧問

陳其邁酸韓國瑜選總統不是選「總機」...敏感的就轉接給國政顧問

韓國瑜請假三個月跑選舉　陳其邁痛批：對市民毀信背諾

韓國瑜請假三個月跑選舉　陳其邁痛批：對市民毀信背諾

未來事件交易所：韓、蔡差距僅約＄8

未來事件交易所：韓、蔡差距僅約＄8

關鍵字：

2020總統大選韓國瑜屏東

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

福原愛第一次在台灣喝喜酒！

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面