韓國瑜若辭市長民調上升4%　藍中常委：對手支持者希望他趕快辭職

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

最新民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜若請辭高雄市長，支持度可提升約4個百分點。對此，國民黨中常委曾文培16日在中常會前受訪表示，這很可能是對手陣營支持者希望韓國瑜趕快辭職，才會製造這種假的意象。

曾文培說，不清楚這份民調的背景，很可能是對手陣營支持者希望韓國瑜趕快辭職，才會製造這種假的意象，他也認為，韓國瑜現在已經開始請假，全力投入選舉後，民調接下來會往上走，是肯定的事情。另外，中常委姚江臨也持懷疑態度反問，「為什麼一定要辭職？民調反應上升4％有什麼意思？」

韓國瑜競選總部副總幹事曾銘宗也表示，韓國瑜辭職並不合適、也不建議，雖然韓國瑜的民調與總統蔡英文有一定程度的差距，但仍有三成選民尚未表態，「所以奉告蔡英文，不要以為你穩上了，你不一定選的贏。」

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