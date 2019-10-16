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租「航遙測飛機」費用較新購高　農委會：可大幅節省行政程序

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▲▼林務局2架航遙測飛機（Beech-200型）。（圖／林務局提供）

▲林務局2架航遙測飛機（Beech-200型）。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

農委會林務局遭國民黨質疑，擬花高額17億租7年2架7億多遙測飛機，卻不用低價購買，且向民間租可能公然迴避購法。林務局今（16日）回應，用買的等待期遠長於租賃，在飛機到位前空窗期還要委外，估經費年約1.6億，若空窗期以最短2年計，此隱形支出加上購機費用，7年總支出約19.41億。

藍委質疑，美國原廠2架約7億，若由空勤總隊使用，人員、維修等費用怎麼算都還是比民間便宜，加上向民間租有公然迴避採購法可能，質問中間價差到底有無弊端？林務局今下午召開者會由局長林華慶說明，目前使用的老舊航遙測飛機（BE-200），近3年故障22次外，有狀況天數也從106年81天，提高到今年165天，因此農航所106年開始評估可行方案，包含購買或租賃新機、委託民間拍攝等皆在評估之列。

請繼續往下閱讀...

林華慶說，由於涉及航空飛行器、航空攝影、政府採購等不同專業，且在評估中後期也廣邀專業人士徵詢意見並委託專業單位協助深入評估，加上物價、現有飛機狀況等係動態變化情勢，因此最終的評估方案相較初期報告，內容更加完整周延，因而部分項目或金額有些差異。

▲▼林務局針對農航所高額租賃飛機一事召開記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲林華慶（中）說，購機等待期遠長於租賃。（圖／記者許展溢攝）

林華慶說，農委會主委陳吉仲表示，租用飛機要17億，但買飛機可能耗資20億，因此租比買更好，這是因租賃新機價格雖略高於購買新機，也就是新購機總經費含7年維護成本等費用為16.05億，較融資租賃16.33億。林華慶強調，租的比買的費用高，但可以大幅節省行政程序及時效，且購機等待期遠長於租賃，買新機要等4年，租的只要2年，在飛機到位前空窗期，還要委託民間拍攝或短期租賃，估經費年約1.6億，若空窗期以最短2年計，隱形支出加上購機費，7年總支出約19.41億。

至於空勤使用定翼機所須經費遠少於農航所估算經費一事，林華慶表示，除所指空勤經費僅為1架而非2架飛機外，尚有部分項目並未被納入。且空勤總隊執行相關維修工作也都委外辦理，同樣須由政府額外支出費用，空勤的機棚也是租用，同樣須付費。

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