追求完美印刷字！　「處女座兒子」寫作業狂擦掉重寫　媽冒冷汗：精神好緊繃

▲小學一年級就寫得出神入化。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

高雄一位媽媽發文抱怨，就讀小學一年級的兒子最近在學寫注音，但每次都看他在作業簿上塗塗改改，而且越寫越生氣，甚至寫到最後變成苦瓜臉，原來是因為兒子是追求完美的「處女座」，所以要求自己每個注音都要寫到跟課本上的印刷體一模一樣，否則絕對不會輕易罷休。

這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，以一般人的標準來看，兒子的字體已經非常工整，完全不像是小學一年級寫出來的字，但兒子卻一直不滿意，剛寫完又生氣的擦掉，光寫一面就要花上好多時間，往往寫到最後都會非常沮喪。

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原PO崩潰地說，每次看兒子寫作業她都精神緊繃，不知道是不是因為處女座自我有求高的天性，「固執又龜毛，真的好嚴重！」沒寫成理想中的完美字體絕不罷休，彷彿兒子的世界中容不下任何一點破綻。從照片中來看，兒子的字體幾乎跟課本完全一樣，每一筆畫都精準計算過，長度、弧度都恰到好處，簡直就像是電腦印出來的，成年人可能還沒辦法寫得像他這麼好。

▲但有網友的處女座兒寫字像鬼打到。（圖／翻攝自爆怨公社）



不少網友表示，「我以前也是這樣，處女座路過…」「旁邊的示範太工整了！他想超越，我也是處女座知道這感覺。」「就跟我處女座同事一樣，一張紙寫的字不能有錯字，我看她寫錯字就一直揉掉。」「處女座真不是蓋的，我兒子從小字就跟刻的一樣，到後來寫國字時根本印刷字，後來實在覺得不行，因為他考試不是不會寫是寫太慢，變成要拜託他寫醜一點快一點。」

不過，也有人說這和星座根本無關，「我妹是處女座的，也沒看過她那麼龜毛。」「我兒子也是處女座，字跟被雷打到一樣抖得亂七八糟。」「我也處女座，但字很醜。」

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