90Hz螢幕、50W快充！realme首款旗艦手機X2 Pro登場　台灣年底前上市

▲realme首款旗艦智慧型手機X2 Pro。（圖／取自realme官網）

記者王曉敏／綜合報導

主打「敢越級」口號的新興手機品牌realme昨（15）日於北京發表旗下首款旗艦智慧型手機realme X2 Pro，建議售價人民幣2699元（約新台幣1.18萬元）起，目前已於realme大陸官網、京東、天貓及蘇甯易購三大電商平台開啟預購，並於10月18日在中國大陸上市，預計年底前也會在台灣市場推出。

realme X2 Pro正面為配備螢幕下指紋辨識的水滴螢幕，背面採用3D玻璃，搭載4鏡頭，且底部保留了3.5mm耳機插孔。分為大師版及一般版兩種型號，其中，大師版由realme攜手設計大師深澤直人，推出磨砂質感的「紅磚」與「水泥」兩款配色，而一般版則為「海神」與「月神」兩配色。

▼realme X2 Pro大師版「水泥」，背面為磨砂質感。（圖／取自realme官網）

規格方面，realme X2 Pro搭載高通S855+處理器，螢幕為6.5吋的Super AMOLED，更新率達90Hz，螢幕解析度為2400x1080，屏占比達91.7%，該螢幕獲德國萊茵TÜV全域護眼認證，並支援低亮度無頻閃和低藍光護眼技術。電池容量高達4000mAh，並支援50W SuperVOOC快充。

realme X2 Pro配備1600萬畫素前鏡頭，後置4鏡頭則分別為6400萬畫素主鏡頭、1300萬畫素長焦鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭及200萬畫素人像鏡頭。高畫素鏡頭使其得以實現5X混合光學變焦、20X混合變焦，同時也支援2.5公分超微距攝影及夜景模式。

容量及售價部分則分別為：6GB RAM／64GB ROM 人民幣2699元、8GB RAM／128GB ROM 人民幣2899元、8GB RAM／256GB ROM 人民幣3299元。大師版僅提供8GB RAM／256GB ROM的版本，售價則同樣為人民幣3299元。

該機款已開始於官網及電商平台開放預購，一般版將於10月18日開賣，大師版則在11月11日開賣。

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