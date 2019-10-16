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清境壽亭新村民宅火警！濃煙狂竄「伴隨爆裂聲」　20警義消出動救援

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▲仁愛鄉清境壽亭新村16日發生民宅火警，現場火舌濃煙四竄。（圖／民眾提供）

▲仁愛鄉清境壽亭新村16日發生民宅火警，現場火舌濃煙四竄。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉清境壽亭新村16日近午時發生民宅火警，1樓平房陷入火海，現場火舌濃煙四竄，更不時傳出爆裂聲響，消防局仁愛分隊獲報後派出警消、義消20人及6部消防車前往事故地點灌救，約30分鐘撲滅火勢，幸無人傷亡，詳細起火原因正釐清調查中。

仁愛清境地區原定今日中午於定遠新村舉行「清境長街宴」，準備了多道滇、緬、泰式及地方特色料理，惟鄰近社區居民正前往參加活動時，下方不遠的壽亭新村驚傳民宅火警，從活動現場就能看到該處濃煙竄天，附近民眾發現後趕緊通報警方，仁愛分局松崗派出所員警獲報也趕赴現場協助滅火，並確認人員均平安撤離。

▲警消獲報後迅速抵達現場，30分鐘內控制並撲滅火勢。

▲警消獲報後迅速抵達現場，30分鐘內控制並撲滅火勢。

仁愛消防分隊則出動警消、義消等20人及6部消防車趕赴現場進行灌救，到場時民宅已全面燃燒，還不時伴隨物品爆裂聲響，場面驚險。消防人員拉水線灌救，約30分鐘控制並撲滅火勢，幸無人傷亡且未再造成延燒，起火原因需警消進一步調查釐清。

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