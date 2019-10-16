布干維爾島公投「資助名單少了中國」　路透：美國讓北京出局

▲布干維爾島將舉辦獨立公投，中國沒有出現在提供資金的名單上，圖為巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩（James Marape）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

巴布亞紐幾內亞（PNG）自治地區「布干維爾島」（Bougainville）將於11月舉辦獨立公投，資金一度短缺，美國、日本、紐澳等國家都出錢支援，但贊助名單上卻不見中國。《路透社》報導，2名內部消息人士表示，西方近來積極遏止北京在太平洋的影響力，這一次美國在「新國家公投」的資金競賽之中，讓中國出局了。

這一次公投受愛爾蘭前總理埃亨（Bertie Ahern）的監督，將於11月23日至12月7日舉行，但在準備期間出現資金短缺，美國、澳洲、紐西蘭、日本挹注710萬基那（大約新台幣6400萬元），新幾內亞也撥1870萬基那（大約新台幣1.68億元）。據了解，外界大多認為，30萬選民將會壓倒性地支持獨立，屆時太平洋戰略海域上很有可能誕生新國家。

▲澳洲、紐西蘭與巴布亞紐幾內亞外交部長握手，成立「布干維爾島過渡小組」，推動當地自治與和平進程。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士向《路透》說，中國沒有被阻止贊助，但即使資金短缺的時候，也沒有被邀請，「邀請函從來沒有被送到，或者，從來沒有被送出。」另一名消息人士指出，北京近日才讓台灣2個邦交國改變外交立場，西方開始警覺太平洋國家的戰略意義，又認為「布干維爾島」很可能建立新國家，因此積極限制中國的接觸。

《路透社》記者分別詢問中國外交部與獨立公投委員會，但雙方目前尚未回應。

巴布亞紐幾內亞商工部長毛利（Wera Mori）表示，「公投結果首先會交由新幾內亞國會批准，一切都將取決於協商的結果。」澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）指出，布干維爾島獨立以後，將要如何自籌資金，依然充滿不確定性，因為當地目前仍依賴巴布亞紐幾內亞的支持。

據悉，布干維爾島二戰時被視為戰略要地，曾有日本海軍與戰鬥機基地駐紮，戰後陷入長達10年血腥內戰，反叛游擊部隊與政府軍的衝突造成2萬人死亡。這次獨立公投是1998年終戰談判的一部分。