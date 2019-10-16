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嘉藥舉辦吉他音樂工藝展　古今名琴齊亮相

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▲嘉南藥理大學為提升校園文藝氣息，該校文化藝術館與奇美博物館、方圓之間室內樂團攜手合作，舉辦「吉思廣藝–吉他音樂工藝特展」，古今名琴齊亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學為提升校園文藝氣息，該校文化藝術館與奇美博物館、方圓之間室內樂團攜手合作，舉辦「吉思廣藝–吉他音樂工藝特展」，古今名琴齊亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學為提升校園文藝氣息，該校文化藝術館與奇美博物館、方圓之間室內樂團攜手合作，於嘉南文化藝術館舉辦「吉思廣藝–吉他音樂工藝特展」，10月16日舉行隆重的開幕茶會，現場除展示多款古今吉他樂器外，也陳列介紹吉他歷史及工藝製作，展品多元豐富，堪稱近年難得一見的音樂藝術盛會。

聆聽動人心弦的悠揚樂音，又同時欣賞巧奪天工的精美名琴，必是千載難逢的音樂藝術饗宴。該特展在嘉藥文化藝術館與方圓之間室內樂團團長蔡世鴻力邀下，結合眾多台灣吉他演奏家、工藝師，以及吉他製作工作室與樂器公司共襄盛舉，提供各式吉他和製程展品，琳瑯滿目，美不勝收。

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▲嘉南藥理大學為提升校園文藝氣息，該校文化藝術館與奇美博物館、方圓之間室內樂團攜手合作，舉辦「吉思廣藝–吉他音樂工藝特展」，古今名琴齊亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，奇美博物館更是鼎力相挺，外借16把古董樂器珍藏品展覽，開幕現場蔡世鴻團長也演奏1820年的法國吉他，彈指間撥弦散發的迷人音符，驚艷全場，令人陶醉。

奇美博物館副館長郭玲玲說，奇美與嘉藥長期保持友好合作關係，也支持該校舉辦的各類藝文活動，這次借展的古琴包括義大利和德國的豎琴吉他、1800年的法國里拉吉他、1780年的法國古老吉他，以及不同類型的撥弦樂器，樣樣都是對古物的重視，不僅彌足珍貴，也讓參觀者可以近距離欣賞，認識各種吉他面貌與歷史背景，相信對增進美學教育有所助益。

▲嘉南藥理大學為提升校園文藝氣息，該校文化藝術館與奇美博物館、方圓之間室內樂團攜手合作，舉辦「吉思廣藝–吉他音樂工藝特展」，古今名琴齊亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長陳鴻助感謝各界單位熱情贊助，合力完成這場吉他工藝嘉年華會，讓師生在追求科學真理與專業知識技能之餘，也能享受豐富的文藝資源；陳鴻助校長表示，校園內建置有嘉南文化藝術館、嘉南藝苑等兩大藝術展覽場域，每年均舉辦多場靜態與動態藝文活動，也將各類藝術融入課程，期盼能建構真善美的學習環境，推廣完善的全人教育。

▲嘉南藥理大學為提升校園文藝氣息，該校文化藝術館與奇美博物館、方圓之間室內樂團攜手合作，舉辦「吉思廣藝–吉他音樂工藝特展」，古今名琴齊亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化藝術館長陳如萍指出，留法吉他演奏家蔡世鴻返國後成立方圓之間室內樂團，多年來致力於吉他教學演奏並推動音樂藝術，成果相當豐碩；這次搭配蔡世鴻老師共同策劃一系列展演活動，除了精緻展覽，呈現台灣在樂器製作上細膩且專業的精湛工藝成就外，更舉辦音樂會與名家名琴講座，邀請國內外多位吉他大師蒞校表演。該特展活動展期將持續至明年2月10日，歡迎民眾前往觀賞，品味難得的音樂藝術饗宴（嘉南文化藝術館位在嘉藥圖書資訊館9樓）。

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