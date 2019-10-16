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運動前後這樣吃！　選對食物瘦身事半功倍

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飛輪,健身房,腳踏車。（圖／達志／示意圖）

▲運動前後適量補充食物，可以讓運動效果加倍。（圖／達志／示意圖）

記者鍾欣妍／綜合報導

近年健身風潮興起，許多上班族會抓緊空擋，趁著清晨或下班後運動消耗卡路里，但要正確瘦到理想身型，搭配飲食才會有效率！尤其運動前後選對食物，更可以讓運動效果加倍。

水煮蛋,雞蛋,減肥。（圖／Pixabay）

▲運動前可以先墊胃，吃一顆蛋或一杯豆漿能夠提供身體能量。（圖／Pixabay）

回想看看過去的運動狀況，是不是時常感到無力、持久度低，這其實都跟飲食有關，而且身體在持續運動時，會需要足夠的營養素，像是糖類和脂肪，才能讓身體的活動表現達到最好狀態，這時可以適量補充原型食物的粗糙澱粉。營養師趙函穎也曾建議，運動前吃點高蛋白食物能補充能量，因為蛋白質是生成肌肉組織的重要元素，對於提升基礎代謝有幫助。

▲▼ 。（圖／Her資料照）

▲無調味堅果可以幫助運動代謝，雖然是油脂類，但含有不飽和脂肪酸、膳食纖維和蛋白質。（圖／取自Her）

因此，運動時最好不要空腹，在運動前可以吃一顆蛋、喝杯豆漿、燕麥墊個胃，能提供足夠能量幫助脂肪燃燒，而無調味堅果雖然是油脂類，但含有不飽和脂肪酸、膳食纖維和蛋白質，可以幫助提高身體代謝，一次份量約10顆。

▲▼ 。（圖／Her資料照）

▲運動前可以吃一小把約10顆無調味堅果，幫助提高身體代謝。（圖／Her資料照）

當身體經過一段時間的運動，肌肉反覆收縮，肝糖也被耗盡，運動後的補充則影響身體恢復力，國健署指出，進食時間點盡量在運動過後60分鐘內，像是全穀根莖類、蛋白質和蔬菜等不易肥胖的食物，山藥薏仁豆奶、鮪魚飯糰配上牛奶都是很好的選擇。

►運動也要提高身體代謝，手刀衝

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