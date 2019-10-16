連接兩張訂單！他一看備註欄嚇歪...下秒直接報警　網友大讚

▲小宋接到訂單一看備註欄嚇歪，下秒報警。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

外送平台的興起，不僅方便了現代人的生活，情況緊急時甚至還能拿來求救。貴州貴陽一名外送員日前連續接到兩張訂單，不過顧客都在備註欄同樣寫下「一段話」，瞬間讓他感到事情不單純，並打了兩通電話去確認後，便直接報警，最後成功救出當事人。

綜合陸媒報導，這名外送員小宋（化名）13日晚間8點左右連續接到兩張訂單，不過備註欄上都寫著「幫我報警！帶警察過來好嗎，謝謝！我現在進入了傳銷窩點」，頓時他的笑容都沒了，但又怕是惡作劇，於是先後撥了兩次電話過去試探，沒想到接起電話的分別是兩名不同的女子，且語氣偏焦躁，都是急忙否認點餐就掛斷了，這讓他感到事情不單純，下秒就報警。

事後，警方和小宋等人透過外賣平台又再次與顧客聯繫上，成功問出受困地的線索，不到1小時內就趕赴現場並逮捕涉嫌傳銷的4人，並順利救出當事人。目前，案件仍進一步調查中。

▲大陸外賣小哥。示意圖，與本文無關。（圖／記者周怡德攝）



案件曝光後，不少網友認為小宋的做法可能會釀成大禍，紛紛留言表示「這要是綁架，一個確認電話對方就撕票了」、「你直接把警察帶過去就好了啊，管他是真還是假，真的警察就解救他，假的警察就抓他，還非要打電話去確認，還好這兩個電話沒生出其他事」、「你這電話打過去是害死人。直接報警不懂」。

不過，也有不少人認為至少結果是好的，留言指出「大家都抱著鍵盤去幫人報警吧，為難外賣小哥了，最後做了個好事被網絡暴力」、「外賣小哥智商不在線呀，這種情況還打電話過去，真是可以，雖然智商不在線，但是最後結果是好的，為外賣小哥點讚」、「好歹人家也做了件好事，大家口下留情吧」。

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