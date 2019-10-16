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英國愛丁堡法學女博士遭撞成植物人！欣欣客運與司機判賠3391萬

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▲▼欣欣客運。（圖／翻攝自欣欣客運官網）

▲欣欣客運韓姓司機2017年工作時不幸撞傷1名法學女博士，民事部分須與客運公司連帶賠償3千多萬元。（示意圖，與本案無關／翻攝自欣欣客運官網）

記者徐愷昕／台北報導

欣欣客運韓姓司機2017年在行經北市一交岔路口左轉時，因疏忽撞上1名英國愛丁堡大學的法學女博士，導致她至今仍昏迷不醒。刑事部分韓男被依業務過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑5個月；民事部分審酌被撞女子為名校法學博士，事故發生嚴重致她人生劇變，判韓男與欣欣客運須連帶賠償共3千多萬元。可上訴。

韓男2017年6月在行經臺北市文山區木柵路5段與萬福橋交岔路口時，理應注意卻疏於注意，貿然以時速40的速度左轉，當場不幸撞上一名迎面走來的歐陽姓女子。女子送醫後被診斷出顱內出血併腦水腫、顱骨骨折、嚴重腦外傷，至今仍昏迷不醒。

刑事部分，韓男被依過失傷害致人重傷罪判刑5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元，緩刑5年確定。但民事部分歐陽家屬具狀表示，因歐陽尚存餘命53.02年，後續還有的醫療、交通、看護、勞動能力減損等花費，所受損害金額合計還需4125萬餘元；另還有5名家屬分別200萬元的精神撫慰金，對此向韓男及欣欣客運提出連帶求償告訴。

針對高額的索賠，韓男表示自己對於事故所造成的傷害相當懊悔，也願意承認過失，但因金額已超出其能力範圍，他還須負擔家庭經濟，故懇請法官再嚴加審酌。欣欣客運則透過委任律師表示，公司一直都有定期舉辦安全教育訓練及健康檢查，事發當日韓男並無疲勞駕駛，公司已善盡監督責任，主張自己無須負起連帶賠償之責。

台北地方法院審時認為，韓男雖然都有參與公司的安全教育訓練，但簽到之餘是否實際落實工作中，仍然難以確定；且具國內新聞媒體資料所示，欣欣客運在最常肇事業者及最常發生事故兩方面都名列前茅，由此可推斷定期講座的實質效益仍有待釐清。

台北地院最終審酌被撞女子為英國愛丁堡大學法學博士，事故發生時正值家庭及事業的巔峰期，且還育有未成年子女，但卻遭逢事故導致人生變，判韓男與欣欣客運應連帶賠償歐陽2891萬5501元，另歐陽的父母、先生及2名子女共5人各100萬元精神撫慰金，全額總計共3391萬5501元。全案仍可上訴。

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