黃國昌遭抹黑怒嗆「不道歉就報警」　鄉民出來面對了

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

時代力量立委黃國昌16日在立法院財政委員會指出，有廠商販賣中國大陸製偽標商品給全國各級學校。有鄉民卻在PTT上爆料是政府沒採購黃國昌投資的貨，黃國昌才惱羞成怒。黃國昌知道後在臉書痛批，要鄉民出來道歉否則就報警，而稍早鄉民也出面回應。

黃國昌質詢時表示，2016年屏東有小學為了進行智慧教學，拿政府預算採購觸控螢幕，但廠商提供偽標產品，而此事就這樣不了了之，連經濟部標準檢驗局也等他追查此事才處理，而廠商的違法產品遍及全國各級學校，連不能使用中國大陸製資通訊器材的成功嶺也有。對此，審計部審計長陳瑞敏表示，會深入了解。

沒想到有鄉民在PTT上爆料「我朋友說因為政府沒採購黃投資的貨才惱羞」。黃國昌氣到在臉書痛罵，「這種躲在網路匿名後的俗辣，用如此卑劣的手段來潑糞，簡直是垃圾。」

▲鄉民爆料黃國昌。（圖／翻攝PTT）

黃國昌還說，從擔任學者到進入政治，從未投資公司，大大小小的弊案，更從未顧慮會打到誰、背後誰在撐腰，這種抹黑手法，不僅低級，更是無知，「別以為亂潑髒水躲著就沒事，今天不公開在ptt道歉，那我明天就正式報警抓人」。

▲對於爆料黃國昌一事，鄉民出來回應了。（圖／翻攝PTT）

事後，該名鄉民也發布道歉文，內文提到，「本人於民國108年10月12時許，因一時失慮，以『kiraayu 』等ID，於社群網站『批踢踢實業坊』（即PTT）上，以不實之言論公然發文或留言指摘立法委員黃國昌」。

該鄉民也提到，「相關文章內誹謗性之評論並無任何事實根據或基礎，全屬不實指控及虛言，對於立法委員之名譽、信用產生貶抑、損害之效果，本人對此行為深感懊悔，並以此道歉啟事鄭重向立委黃國昌公開道歉，對因相關言論之發布而產生之所有不便及困窘深表歉意」。

▲黃國昌要求道歉。（圖／翻攝黃國昌臉書）

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