大陸「IP劇」商機無限　台作家參賽「踏出西進第一步」

▲第二屆兩岸青年網路文學大賽頒獎典禮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄、蔡紹堅／杭州報導

大陸影視界近年熱衷改編自高人氣小說、動漫的「IP劇」。大陸「網路文學重鎮」浙江為了加強開發IP的實力，2018年開始舉辦「兩岸青年網絡文學大賽」，台灣作家取得了許多名次，並因此與大陸出版社展開合作，踏出進入大陸市場的第一步。

第二屆「兩岸青年網絡文學大賽」9月底進行了頒獎，台灣作家宴平樂以作品《六合槍》拿下首獎。頒獎典禮上，首屆大賽的首獎獲得者，台灣作家納蘭采桑也有出席，她表示，台灣比較流行奇幻、校園愛情、驚悚類的輕小說，但自己對歷史內容更有興趣，近期構思的作品就是以明代背景為主題，從寫華文小說之初，目標就是放眼兩岸市場，趁年輕開創自己的文學之路。

▼納蘭采桑《碧落人間情一諾》拿下首屆比賽的首獎。

納蘭采桑是以作品《碧落人間情一諾》拿下首獎的，得獎之後，她加入了浙江省作家協會，今年5月還作為首位台灣作家參加了中國網絡文學週活動，舉辦了作品簽售對談會，許多大陸讀者因此認識到她，成為粉絲。而與納蘭采桑共同拿下首獎的大陸獲獎者葉童耀，他的長篇小說《失落世界》已經出版，並正在進行影視劇的改編。

此次拿下首獎的宴平樂表示，兩岸都是以中文創作，台灣的創作者對於大陸市場也有嚮往，但對於怎麼進入大陸市場，可能不夠了解，也有很多疑惑，藉由這次的比賽，正好可以更了解到市場，也更了解兩岸的交流。另外，他也提到，希望藉由獲獎與陸方出版社合作，西進拓展市場。

浙江出版聯合集團黨委委員、浙江出版傳媒股份有限公司總經理朱勇良說，浙江網絡文學出版走過10個年頭，從一開始就堅持網絡文學精品出版和與影視融合發展的理念，而今已經建成了有規模更有品質的網絡文學產品線，確立了精品網絡文學出版的品牌，在海內外都具有了知名度和廣泛影響力。

朱勇良表示，隨著兩岸青年網絡文學大賽的舉辦和持續，越來越多的兩岸青年特別是大學生加入進來，可以說，網絡文學大賽提出的大網絡文學概念、青年主體參與、全產業鏈運營落地等都在一一落實。

朱勇良還說，兩岸青年網絡文學大賽不僅豐富了網絡文學創新發展的浙江經驗，更切實地搭建起了兩岸青年展現才能的平台、實現發展願景的扶助平台、兩岸文學情感交流的平台。

▼宴平樂拿下第二屆比賽的首獎。（圖／記者陳政錄攝）