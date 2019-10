埃及出土20具千年古棺！　碑文表面「色彩+繪畫」都超清晰

▲埃及古城西底比斯出土至少20具千年古棺。(圖/翻攝自Twitter/@AntiquitiesOf)

實習記者賴韻如/綜合報導

埃及古物部於昨(15)日發布聲明指出,考古學家近日在埃及盧克索(Luxor)附近發現了至少「20具」古埃及木棺,這個數量不僅龐大,其棺木上的繪畫以及碑文都保存良好,讓考古學家紛紛不可置信,堪稱這是近年「最大、最重要的發現」。

據《每日郵報》報導,這些木棺適是於古埃及城鎮西底比斯(West Thebes)的阿薩西夫(Asasif Tombs)墓群遺址所挖出,而其年代可追溯到公元前1994年到公元前332年之間的中古時期、新王國時期,以及古埃及晚期。

▲▼剛出土的棺木色彩依舊鮮豔。(圖/翻攝自Twitter/@AntiquitiesOf)



埃及古物部雖然沒有提供更多相關細節,但從他們發布至推特中的照片可以看到,剛出土的20具古棺木一字排開,大致上都保存的非常良好,表面上的色彩不僅相當鮮豔,一旁的碑文以及繪畫也依舊清晰。這稀奇的一幕讓考古學家感到相當吃驚,聲稱這是近年來最大、最重要的發現之一。

埃及古物部也透露,考古團隊將在當地時間19日召開新聞發布會,公布更多的相關細節。

The Al-Asasif Cachette. Intact and sealed coffins. More details to be announced on Saturday..Keep tuned #luxor #egypt #egyptology #historyofegypt #aasif #cachette #discovery #Archaeology pic.twitter.com/4CRcpfgrvf