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埃及出土20具千年古棺！　碑文表面「色彩+繪畫」都超清晰

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▲▼ 。（圖／翻攝自Twitter／@AntiquitiesOf）

▲埃及古城西底比斯出土至少20具千年古棺。（圖／翻攝自Twitter／@AntiquitiesOf）

實習記者賴韻如／綜合報導

埃及古物部於昨（15）日發布聲明指出，考古學家近日在埃及盧克索（Luxor）附近發現了至少「20具」古埃及木棺，這個數量不僅龐大，其棺木上的繪畫以及碑文都保存良好，讓考古學家紛紛不可置信，堪稱這是近年「最大、最重要的發現」。

據《每日郵報》報導，這些木棺適是於古埃及城鎮西底比斯（West Thebes）的阿薩西夫（Asasif Tombs）墓群遺址所挖出，而其年代可追溯到公元前1994年到公元前332年之間的中古時期、新王國時期，以及古埃及晚期。

▲▼ 。（圖／翻攝自Twitter／@AntiquitiesOf）

▲▼剛出土的棺木色彩依舊鮮豔。（圖／翻攝自Twitter／@AntiquitiesOf）

▲▼ 。（圖／翻攝自Twitter／@AntiquitiesOf）

埃及古物部雖然沒有提供更多相關細節，但從他們發布至推特中的照片可以看到，剛出土的20具古棺木一字排開，大致上都保存的非常良好，表面上的色彩不僅相當鮮豔，一旁的碑文以及繪畫也依舊清晰。這稀奇的一幕讓考古學家感到相當吃驚，聲稱這是近年來最大、最重要的發現之一。

埃及古物部也透露，考古團隊將在當地時間19日召開新聞發布會，公布更多的相關細節。

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