浮屍少女最新16條片段曝光！　校園走一半「突赤腳現身」自行離開校園

▲陳彥霖最新校內監視器影片曝光。（圖／翻攝自Youtube／mcsing）

記者劉亭／綜合報導

香港15歲學生陳彥霖全身赤裸浮屍油塘，案情疑點重重引起大眾關注。香港職業訓練局（VTC）今（16）日中午再度公開16條監視器畫面片段，只見陳彥霖打赤腳在校園行走，之後自行離開。

校方透過電子郵件發送16條監視器片段，影片中可看見，陳彥霖於失蹤日（9月19日）下午5時50分拿著文件走進電梯，之後與一名白衣男士共乘電梯，之後她獨自先離開電梯。

之後到了晚上6點27分，陳彥霖到學校9樓平台，身後有一名女保全尾隨，逛了2、3分鐘之後她去按了電梯，之後又回到平台四處閒晃，這時她還穿著黑色鞋子，但到了6點36分再度被拍到時，陳彥霖已赤腳走著。

之後陳彥霖赤腳走天橋到另一棟大樓中，當時一名保全在電梯前，過幾分鐘後才離開；等到6點43分陳彥霖再度現身電梯前方，並看了一下文件，之後持續在空地，不時低頭看著手。

直到6點46分陳彥霖與一名黑衣男同學錯身而過，之後出現在學生餐廳來回踱步，當時旁邊同學都沒有察覺異樣，過了3分鐘後，陳彥霖按了電梯，之後又摸著手上了黑手鍊，往旁邊走道離開，期間往女廁內看了一眼。

到了晚上6點50分，陳彥霖沿原路走回來，並且於6點56分走手扶梯離開學校，身旁保全並沒有理會。晚上6點59分學校停車場拍到她赤腳走在街上，自行步行離開。

陳彥霖於9月19日下午失蹤，她晚間赤腳走向海濱公園，隨後在22日被釣客發現時，已成一具赤裸的屍體，香港警方10早上就將遺體火化，整起案件引發各方討論。警方11日開記者會表示，陳彥霖屍體已進行解剖，屍體沒有表面或可疑傷痕，也沒有性侵跡象。