音樂劇少見「全女」演出！《還願》正妹配音員從女兒演到人母　觀眾哭到要衛生紙救援

▲中文原創音樂劇《最美的一天》是音樂劇舞台上極少見的「全女」演出。（圖／C MUSICAL提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

中文原創音樂劇《最美的一天》自連假起於台北水源劇場展開，陣容更是音樂劇舞台上極少見的「全女」演出，其中曾為遊戲《還願》鞏莉芳配音而受到注目的正妹陳品伶，此次飾演從女兒轉換到媽媽的親情戲，讓不少觀眾哭到「要衛生紙救援」，演出將持續至10/27。

請繼續往下閱讀...

▲曾經為遊戲《還願》配音而受到注目的陳品伶，此次從女兒演到國民媽媽。

音樂劇《最美的一天》今年7月代表台灣前往韓國大邱國際音樂劇節演出，作品不僅入圍「最佳海外音樂劇」、「DIMF大賞」，其中兒童演員張詠媗更是獲得評審親睞獲得「最佳女配角獎」的提名；韓國媒體更盛讚她是「場面偷竊者」，一出場就讓人無法移開目光。

而上週國慶連假在台北水源劇場演出時，包括周定緯、吳怡霈、趙小僑、劉子銓等藝人都前往看戲，動人的故事與演員的精湛演技，讓在場觀眾紅了眼眶，吳怡霈哭到需要周定緯「衛生紙救援」，趙小僑也說「後悔忘記帶衛生紙了！」

▲周定緯、吳怡霈、趙小僑、劉子銓等藝人都前往支持。

其中因為國產遊戲《還願》鞏莉芳一角配音而受到注目陳品伶，這次在《最美的一天》中飾演成年的女兒順凡，一曲《思念與出生》不僅道盡對離世母親的思念，真摯的歌聲更觸動了在場所有觀眾，角色從女兒成為母親的過程更是令人動容。

▲《最美的一天》講述親情故事。

《最美的一天》講述的是單親媽媽靜雅獨自撫養女兒長大，卻發現罹患了胃癌末期，面對此一噩耗，她選擇堅強的面對，並把握最後的時光與女兒共度珍貴的每一天。故事看似催淚，實則充滿了關於每一位女性都會經歷的生命歷程，初生的喜悅、成長的叛逆與彆扭、初為人母的焦慮與不安、為母則強的無懼與勇敢，「死亡」意味著離別與失去，然而母愛的精神則會繼續延續在人們心裡。

編導張仰瑄不僅大膽挑戰「全本歌曲」的方式創作劇本，並透過多媒體、光影與偶的輔助，呈現母女之間「命定的緣分」以及母親為女兒「說的故事」、「發明的遊戲」，希望採用與過往台灣常見的音樂劇不同的形式與敘事手法，帶給觀眾在觀賞音樂劇時耳目一新的體驗與感受。

▲演出陣容更是音樂劇舞台上極少見的「全女」演出！



《最美的一天》的演出陣容更是音樂劇舞台上極少見的「全女」演出！2018年以獨角音樂劇《焢肉遇見你》入圍大邱國際音樂劇節「最佳女主角」的陳品伶、2014年以《怪物》獲得烏鎮藝術節最佳演員張稜，搭配俱有操偶與肢體等豐富經歷的新生代演員廖子萱、劉睿筑，女人的美麗和魅力，都將在舞台上展露無遺。

《最美的一天》演出資訊

地點：水源劇場

地址：台北市羅斯福路四段92號10樓



場次｜ 2019/10/18（五）19:30

2019/10/19（六）14:30、19:30

2019/10/20（日）14:30

2019/10/25（五）19:30

2019/10/26（六）14:30、19:30

2019/10/27（日）14:30