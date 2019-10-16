　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

音樂劇少見「全女」演出！《還願》正妹配音員從女兒演到人母　觀眾哭到要衛生紙救援

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 中文原創音樂劇《最美的一天》劇照。曾為遊戲《還願》鞏莉芳配音而受到注目的正妹陳品伶，此次飾演從女兒轉換到媽媽的親情戲（圖／C MUSICAL提供）

▲中文原創音樂劇《最美的一天》是音樂劇舞台上極少見的「全女」演出。（圖／C MUSICAL提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

中文原創音樂劇《最美的一天》自連假起於台北水源劇場展開，陣容更是音樂劇舞台上極少見的「全女」演出，其中曾為遊戲《還願》鞏莉芳配音而受到注目的正妹陳品伶，此次飾演從女兒轉換到媽媽的親情戲，讓不少觀眾哭到「要衛生紙救援」，演出將持續至10/27。

▲▼ 中文原創音樂劇《最美的一天》劇照。曾為遊戲《還願》鞏莉芳配音而受到注目的正妹陳品伶，此次飾演從女兒轉換到媽媽的親情戲（圖／C MUSICAL提供）

請繼續往下閱讀...

▲曾經為遊戲《還願》配音而受到注目的陳品伶，此次從女兒演到國民媽媽。

音樂劇《最美的一天》今年7月代表台灣前往韓國大邱國際音樂劇節演出，作品不僅入圍「最佳海外音樂劇」、「DIMF大賞」，其中兒童演員張詠媗更是獲得評審親睞獲得「最佳女配角獎」的提名；韓國媒體更盛讚她是「場面偷竊者」，一出場就讓人無法移開目光。

而上週國慶連假在台北水源劇場演出時，包括周定緯、吳怡霈、趙小僑、劉子銓等藝人都前往看戲，動人的故事與演員的精湛演技，讓在場觀眾紅了眼眶，吳怡霈哭到需要周定緯「衛生紙救援」，趙小僑也說「後悔忘記帶衛生紙了！」

▲▼ 中文原創音樂劇《最美的一天》劇照。曾為遊戲《還願》鞏莉芳配音而受到注目的正妹陳品伶，此次飾演從女兒轉換到媽媽的親情戲（圖／C MUSICAL提供）

▲周定緯、吳怡霈、趙小僑、劉子銓等藝人都前往支持。

其中因為國產遊戲《還願》鞏莉芳一角配音而受到注目陳品伶，這次在《最美的一天》中飾演成年的女兒順凡，一曲《思念與出生》不僅道盡對離世母親的思念，真摯的歌聲更觸動了在場所有觀眾，角色從女兒成為母親的過程更是令人動容。

▲▼ 中文原創音樂劇《最美的一天》劇照。曾為遊戲《還願》鞏莉芳配音而受到注目的正妹陳品伶，此次飾演從女兒轉換到媽媽的親情戲（圖／C MUSICAL提供）

▲《最美的一天》講述親情故事。

《最美的一天》講述的是單親媽媽靜雅獨自撫養女兒長大，卻發現罹患了胃癌末期，面對此一噩耗，她選擇堅強的面對，並把握最後的時光與女兒共度珍貴的每一天。故事看似催淚，實則充滿了關於每一位女性都會經歷的生命歷程，初生的喜悅、成長的叛逆與彆扭、初為人母的焦慮與不安、為母則強的無懼與勇敢，「死亡」意味著離別與失去，然而母愛的精神則會繼續延續在人們心裡。

編導張仰瑄不僅大膽挑戰「全本歌曲」的方式創作劇本，並透過多媒體、光影與偶的輔助，呈現母女之間「命定的緣分」以及母親為女兒「說的故事」、「發明的遊戲」，希望採用與過往台灣常見的音樂劇不同的形式與敘事手法，帶給觀眾在觀賞音樂劇時耳目一新的體驗與感受。

▲▼ 中文原創音樂劇《最美的一天》劇照。曾為遊戲《還願》鞏莉芳配音而受到注目的正妹陳品伶，此次飾演從女兒轉換到媽媽的親情戲（圖／C MUSICAL提供）

▲演出陣容更是音樂劇舞台上極少見的「全女」演出！

《最美的一天》的演出陣容更是音樂劇舞台上極少見的「全女」演出！2018年以獨角音樂劇《焢肉遇見你》入圍大邱國際音樂劇節「最佳女主角」的陳品伶、2014年以《怪物》獲得烏鎮藝術節最佳演員張稜，搭配俱有操偶與肢體等豐富經歷的新生代演員廖子萱、劉睿筑，女人的美麗和魅力，都將在舞台上展露無遺。

《最美的一天》演出資訊
地點：水源劇場
地址：台北市羅斯福路四段92號10樓

場次｜ 2019/10/18（五）19:30 
2019/10/19（六）14:30、19:30
2019/10/20（日）14:30
2019/10/25（五）19:30
2019/10/26（六）14:30、19:30
2019/10/27（日）14:30

ET快訊
人妻一躍而下…3千萬房成「凶宅」！他崩潰：與孩子得賠300萬
快訊／台中騎士撞砂石車2人遭輾斃　「碎肉卡車底」駕駛嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《還願》正妹配音員陳品伶歌聲曝光！音樂劇MV讓網驚：被圈粉了

新家驚見詭異「紅眼金人偶」！網友驚曝含屍料...狂喊：別亂碰

林懷民最後策劃節目 雲門舞集和陶身体劇場同台演出

做粗工交嘸女友...暖嬤安慰「盡力就好」賺熱淚　下秒「辣補一槍擊落」

華航線上旅展來了！全航線最便宜來回3千就飛　超殺航點促銷價出爐

多維TW／民主的米　養成一班政治馬戲人

音樂劇少見「全女」演出！《還願》正妹配音員從女兒演到人母　觀眾哭到要衛生紙救援

厭倦工作卻不離職！OL點破「超魔鬼循環」...老鳥被封印嘆：就這樣待了7年

【廣編】中醫師陳玫妃開課中！秋季食養小撇步養出無齡肌

帖比倫瀑布溺斃案　林明溱允諾：將改善周邊安全設施

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

新家驚見詭異「紅眼金人偶」！網友驚曝含屍料...狂喊：別亂碰

林懷民最後策劃節目 雲門舞集和陶身体劇場同台演出

做粗工交嘸女友...暖嬤安慰「盡力就好」賺熱淚　下秒「辣補一槍擊落」

華航線上旅展來了！全航線最便宜來回3千就飛　超殺航點促銷價出爐

多維TW／民主的米　養成一班政治馬戲人

音樂劇少見「全女」演出！《還願》正妹配音員從女兒演到人母　觀眾哭到要衛生紙救援

厭倦工作卻不離職！OL點破「超魔鬼循環」...老鳥被封印嘆：就這樣待了7年

【廣編】中醫師陳玫妃開課中！秋季食養小撇步養出無齡肌

帖比倫瀑布溺斃案　林明溱允諾：將改善周邊安全設施

長榮線上旅展凌晨開搶！「全航線超殺價格曝」　最便宜來回2千5飛一波

客家女陳明珠敲鐘奪金　曝10萬獎金未到手已花光光

吳敦義談福岡賀電烏龍事件：離譜至極！儘速向監察院進行舉發

前達欣洋將佩爾12分鐘砍13分5火鍋　綠衫軍次輪新秀單節8顆三分

有機器人抬行李！搶先入住逢甲全新智能飯店　「必知細節」大公開

【毛孩小學堂】陳正倫／除了吃太快　毛孩為什麼常嘔吐？

楊小黎生產戲「鬼叫嘶吼」太真實惹哭攝影師　網看完敬佩：史上最會演

松果購物登錄興櫃市場　雙11單日交易額挑戰翻倍漲

新家驚見詭異「紅眼金人偶」！網友驚曝含屍料...狂喊：別亂碰

林懷民最後策劃節目 雲門舞集和陶身体劇場同台演出

造福離島　綠島國小「聯合宿舍」拆除重建工程竣工啟用

生活熱門新聞

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

20號颱風「浣熊」最快今生成　周四五雨區擴大

霸氣姐：零錢免找　外送員尷尬...小費變15倍

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

RIMOWA行李箱故障…台男竟要送德修

人生的「意外旅程」讓我陪你一起走

外婆出殯！親戚沒撿骨就閃人回程悲劇

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

住摩鐵送「粉紅秘寶」！她羞認：第一次看到

更多熱門

相關新聞

2千萬史詩音樂劇　深入秦始皇內心世界

2千萬史詩音樂劇　深入秦始皇內心世界

你對秦始皇的印象是什麼？是霸主還是暴君？大型中文史詩音樂劇《秦始皇》費時3年、耗資2千萬打造，將於10月25日至27日在微風南山藝文展演中心演出，由「美聲主廚」邊中健親自編導、擔任秦始皇一角，還邀請金曲獎最佳女歌手許景淳、演員潘奕如擔綱演出，將破除一般人對秦始皇的刻板印象，深入他的內心世界。

邱澤拍鬼片「阿飄」遞彈匣嚇歪 丁噹唱音樂劇真哭止不住

邱澤拍鬼片「阿飄」遞彈匣嚇歪 丁噹唱音樂劇真哭止不住

正妹大學排行榜TOP10出爐！

正妹大學排行榜TOP10出爐！

首創科普音樂劇　科教館演活「居禮夫人」

首創科普音樂劇　科教館演活「居禮夫人」

歌劇魅影名導　享年91歲

歌劇魅影名導　享年91歲

關鍵字：

音樂劇陳品伶

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

福原愛第一次在台灣喝喜酒！

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面