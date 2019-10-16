趙天麟爆：中科院涉密境管人員　15人赴香港、3人到柬埔寨未報備

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院於今年5月通過《國家機密保護法》修法，涉密人員退離職後的出境管制，最長可管制6年，洩密者刑期最高可加重至10年徒刑。不過民進黨立委趙天麟16日指出，中科院自行下架涉密境管人員資料，經移民署要求重新上架且調查發現，涉密離境人員有15人前往香港，有3人前往柬埔寨，國防部長嚴德發則表示會虛心接受檢討。

立法院今年5月7日通過《國家機密保護法》部分條文修正草案，涉密人員退離職後，出境管制期限僅能延長、不得縮短，管制時間最長可達6年；條文也將中港澳等地區列入國家機密保護法規範範疇內，未來若向這些地區洩漏、交付國家機密，可處3年以上、10年以下有期徒刑，所洩漏或交付屬絕對機密者，加重其刑至2分之1，最高可判15年。

趙天麟16日於立法院外交及國防委員會表示，移民署自5月起開始要求中科院上傳，法務部、國防部分別在7月、9月時行文中科院趕快上架，中科院雖然已陸續重新上架涉密境管人員，但移民署只收到1275筆資料。其中，在5月至9月的空窗期間，中科院涉秘境管人數竟從5697人變成0人。

趙天麟指出，經移民署事後追查後發後，空窗期間共有302名涉密人員出境，根據中科院的統計資料則顯示有413人次出境。移民署調查302人中有15人前往過香港、3人前往柬埔寨，但中科院資料卻顯示有2人前往柬埔寨且沒有報備，中科院更沒有掌握到有人到過香港。

趙天麟批評中科院「不顧國安、只顧自己」，以內控機制取代國境管制，質疑中科院之「精準核密」是否成為放水推託？趙天麟說，「精準核密」是基於《國家機密保護法》第五條避免「浮濫核密」而導致人民知情權受損所需， 是對「事物」並非針對「人」，以該標準作為出境管制張冠李戴，根本是錯誤引用。

趙天麟要求，中科院近期應提交檢討報告與涉密人員重新計算列管的標準，相關規定中科院應該比照國防部。

對此嚴德發回應，對於中科院的錯誤，國防防部都虛心接受檢討，也要求中科院對於下架管制資料進行檢討，並追究其失職責任，配合國家機密保護法修正，國防部常務次長召集聯參、軍種召開四次審查會。

嚴德發表示，中科院內規要求相關人員出國前核准、回國也要看機票和查驗護照，相關掌握並未出現國安問題，目前中科院核密共有2317人，還有33個相關專案還在審查，會繼續滾動式調整和修正。

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