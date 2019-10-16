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提早出發！日本新天皇將即位　10/20起連5天「赴日航班」加強安檢

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▲▼桃園機場航班資訊看板顯示華航班機取消。（圖／記者陳涵茵攝）

▲飛日航班10/20 晚上6時起至10/25 0時，全面加強旅客人身及手提、託運行李安檢。（圖／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

赴日旅客請注意！配合日本於舉行新天皇即位典禮期間強化航空保安控制，自10月20日18時起至10月25日0時止飛往日本航班，將實施旅客人身及手提與託運行李強化安檢措施。民航局提醒，這段時間前往日本旅客，請配合並儘早抵達機場辦理報到及通關。

日本國土交通省航空局為因應日本舉行新天皇即位典禮期間之強化保安需求，請各國協助就上述期間抵日航班（包括轉機飛往日本的航班），加強對旅客人身及手提與託運行李之安全檢查。

▲▼桃園機場採訪。（圖／記者李毓康攝）

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▲民航局提醒，加強安檢期間出國旅客，應提早抵達機場辦理報到及通關。（圖／記者李毓康攝）

目前台灣有飛往日本航班的各機場包括：桃園國際機場、台北松山機場、台中國際機場、台南機場及高雄國際機場等5個機場，基於國際合作及強化保安，均將配合執行強化安檢措施。

為確保飛日航班強化安檢期間各項作業順遂，民航局已協調航警局、桃機公司、相關航空站及航空公司預為準備與配合辦理有關事宜，惟由於相關強化安檢措施難免增加作業時間及調整原有程序，尚請旅客耐心等候與配合。

民航局提醒，赴日旅客儘早抵達機場辦理報到及通關，並配合機場作業人員的指示及引導，以確保搭機過程順利。旅客如對前述規定有任何疑問，可向所搭乘之航空公司洽詢。

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