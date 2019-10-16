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善用屏東機場優勢　榮總屏東分院打造為新南向醫療重鎮

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▲立委鍾佳濱要求行政院退輔會與國防部協調，提供空軍屏東機場作為醫療専機使用，打造榮總屏東分院成為新南向醫療重鎮。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲立委鍾佳濱要求行政院退輔會與國防部協調，提供空軍屏東機場作為醫療専機使用，打造榮總屏東分院成為新南向醫療重鎮。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄榮總屏東分院即將於下個月動工興建，立委鍾佳濱要求行政院退輔會與國防部協調，提供空軍屏東機場作為醫療専機使用，打造屏東分院成為新南向醫療重鎮。對此退輔會主委馮世寬表示支持。

鍾佳濱質詢指出，屏東縣範圍遼闊，山區部落與偏鄉多，若能規劃將屏東機場納入緊急醫療後送範圍，病患由直昇機搭載停放在屏東機場，可由救護車快速送抵高榮屏東分院救治；而透過屏東機場作為偏鄉緊急醫療後送轉運點，將能強化屏東分院醫療照護功能。

鍾佳濱說，榮總屏東分院未來除提供偏鄉緊急醫療後送，照顧屏東鄉親健康外，也要肩負起南海救護的重大任務。在南海離島若遇重大傷病，南沙醫院資源不足支應，必須透過軍機後送，但單趟航程需3個半小時，必須增加機上維生系統，才能達到救援目的，因此海巡署已結合空軍屏東基地，在C-130運輸機配置加護維生系統。

他說，相較於松山機場民航機大量起降、海關安檢繁忙，屏東機場較為單純，班機起降、通關速度更快，建議退輔會與國防部協調，評估開放屏東機場供私人醫療専機使用，利用機場優勢，「立足屏東，放眼南向」，打造屏東分院成為新南向醫療重鎮。

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高雄榮總屏東分院立委鍾佳濱馮世寬

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