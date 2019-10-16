藉口「玩貓」硬進房！　男老師性侵19歲女學生：沒享受過年輕肉體

▲男老師以看貓為由進房性侵女學生。（圖／翻攝自新京報）

記者劉亭／綜合報導

大陸近來爆出多起校園性侵案件，廣州的中山大學南方學院一名陶姓老師以「玩寵物」為由，進入女學生小雪（化名）房間，並且性侵得懲。小雪更爆料稱，陶男曾透露「沒享受過年輕肉體」。目前陶姓老師已被警方調查，並且被學校開除。

綜合陸媒報導，疑似小雪的網友日前在網路上表示，自己9日被馬克思主義學院教師陶某性侵。陶男先勸女生喝酒，後又尾隨女生，以玩貓為藉口，敲開女生房間，對女生進行侵犯，得懲後還威脅不能告訴別人。

網友同時也公開了一份「案件進度查詢通知書」，顯示本案10日已由廣州市公安局從化區分局灌村派出所受理。在公佈的微信聊天紀錄中，陶男表示「待會兒見面談一下，不然說不清會毀壞你我的名聲」，希望以助學為條件要求小雪不要聲張。

中山大學南方學院14日通報，陶姓男老師11日無故缺席課堂，學校因此致電給陶姓男老師，但一直無人接聽，同意也不知道他的去向，直到隔天聯絡到陶男老婆才得知，陶男13日已被警方帶走調查，而學校13日也將老師開除，在此之前陶男曾經提出辭職。

從化警方15日發佈通報指出，19歲的被害女生小雪與37歲陶某是師生關係。陶男9日在小雪房間逗弄寵物時，故意與女學生有身體接觸，之後不顧對方拒絕，強行發生性關係，目前已被刑事拘留。