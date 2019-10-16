航港局「3年砸近千萬」推新平台FTZNet　產官學研都能用

▲交通部自由貿易港區服務網（FTZNet）。（圖／翻攝自平台網站）

記者胡順惠／台北報導

交通部航港局今（16）日發表「交通部自由貿易港區服務網（FTZNet）」，將自由港區內相關營運資料，透過單一窗口整合，提供產、官、學、研各界使用。航港局表示，從106年起邀請關貿網路公司攜手打造，3年時間共花費900多萬元經費，原本陸續都有開放政府行政部門使用，今日是首度對外界開放，歡迎各界使用後能回饋相關使用經驗。

航港局16日在中國文化大學推廣教育部大夏館國際會議廳舉行成果發表會，也邀請產、官、學、研各界約百餘人蒞臨見證，關貿網路公司首先就系統平台進行詳盡解說，再來由台灣國際物流暨供應鏈協會秦玉玲理事長、工業研究院服務系統科技中心陳慧娟組長擔任主講人，從大數據分析及整合性資訊系統角度分享FTZNet未來發展方向及內容。

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▲交通部航港局組長饒智平致詞。（圖／航港局提供，下同）

航港局表示，從101年航港體制改革後，航港局肩負海港自由港區管理機關工作，為掌握自由港區內貨物進出之種類及起迄點等相關資料，便從105年底規劃建置「FTZNet平臺」構想，106年起委請關貿網路公司進行相關盤點、規劃及建置工作，協助將散落於其他系統之資料整合，以大數據應用概念打造一資料庫的雛型。

FTZNet平臺透過「權限管理」及「去識別化」兩種機制，提供使用者查詢自由港區業者之營運資訊、自由港區內之貨物、數量、價值及相關流向資料，以及自由港區內各類營運模式的現況及產值資料等。航港局說，平台大大改變過去取得自由港區內相關營運資料的不便性，透過平臺資料可幫助相關機關及業者解讀自由港區的經營現況與趨勢。

▲航港局組長饒智平（左4）等人共同啟動FTZNet儀式。

航港局指出，平臺內除相關統計功能外，亦可就使用者需求自行撈取相關原始資料，以「去識別化」方式提供使用者自行加值應用，未來將透過權限控管作法提供產、官、學、研各界申請本系統帳號，進而利用本系統資料庫數據做為研究及產業報告之用，歡迎產、官、學、研各界後續多加利用後，回饋相關使用經驗及需求，作為未來發展內容之參考。

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