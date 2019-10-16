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親子

親情綁架：父母不是孩子的前傳，孩子不是父母的續集

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

一位讀者留言給我，說她實在無法抵抗父母的哀兵政策，老陷入情緒勒索自己的迴圈，為了維持表面上的和平，老是選擇犧牲自己、成全家人，搞得自己都快憂鬱症了，卻又無法自拔。

嘿，親愛的，讓我再說一個故事給妳聽。

妹妹在即將滿18歲之前，無預警搬離家中，她離開以後，我失去一起面對暴力的夥伴，當時不免埋怨妹妹無情，落下姊姊一個人抵抗，又，因為長期高壓之下，我真的把父親說出的控制言論奉為座右銘，被「無法靠自己生存」的魔咒洗腦。

「只有我跟爸爸了...如果我走了，他怎麼辦？」我曾經一度認命，想著萬一連我都離家，父親會不會做出什麼可怕的事情，「這輩子就這樣耗下去，看誰先死吧！」我竟然還有一種自我犧牲的悲壯情懷。現在回想，我是自欺欺人，骨子裡想改變卻沒勇氣，所以把「孝順」當成逃避的藉口，淪於父親精神不穩定的祭品。

各種情緒勒索、道德綁架，說穿了就只是合理化大欺小、強欺弱而已！或許有人說父母老了，哪還有「大」？哪還有「強」？別忘了，舉凡祖產、親族耳語與社會輿論，都是箝制下一代的無形力量。

這樣說來，為什麼長輩如此會用這樣的方式應對呢？說穿了，就是沒有自信，也沒有安全感，只能拿財產跟倫理壓迫，無法以德服人，這是華人長久以來的儒家教育養成：「壓迫自己，成全別人。」所以，懷著各種不甘心，老了以後，用相同的方式對待晚輩，還稱之為「傳統」、「倫理」。

德國哲人尼采說過：「你不是你父母的續集，也不是你子女的前傳。」不是鼓勵你棄養父母，而是得評估自己的能力，與他們曾經對你的態度，若家庭曾對你做出「違背倫常」的事情，那又何必去迎合他們老後要求的「孝道反哺」？

我身邊有很多跟長輩相處融洽的例子，那些長者都有共同的特點：自信、樂於學習、不道人是非、安排自己的時間（而非安排兒女的行程），當他們不苦情，又怎會迎來愁容滿面的兒女？

換言之，我們也要學習如何優雅地老去，對孩子不要承襲長輩的錯誤，積極培養自己的嗜好與人際關係，老了我們有朋友相伴，不用事事緊盯兒女，請切記，我們不是孩子的前傳，孩子不是我們的續集。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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