寶可夢活動沒下落　陳致中批：高雄市觀光局要改名「唬爛局」

▲高雄市觀光局代理局長邱俊龍與高雄市議員陳致中。（圖／翻攝自高雄市議會即時影音串流）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議會16日進行交通部門質詢，陳致中議員點名觀光局，直指前觀光局長潘恒旭曾表示要爭取寶可夢公司到高雄舉辦活動，如今潘恒旭離開市府，寶可夢是不是也要落跑？

▲韓國瑜在IG扮成《精靈寶可夢》的主角小智。（圖／翻攝自韓國瑜IG）

陳致中表示，年初觀光局說正在洽談，預計在下半年把寶可夢放到高雄景點，包括大家很期待的稀有怪物，很多寶可夢迷都很期待，像台南辦了活動吸引25萬人次，也是在拚經濟、拚觀光，連新北市也辦了，那高雄什麼時候要辦？

高雄市前觀光局長潘恆旭曾表示，希望寶可夢公司能夠來到高雄辦活動，沒想到在高雄燈會推出的寶可夢活動竟然是「寶可夢撒花」，玩家紛紛吐槽「那大安公園天天都在辦活動」、「這樣的活動2天成本才1190元」。

代理局長邱俊龍在今日議會質詢時坦承，「因為我是寶迷我很清楚，他一年只會給一個城市，今年已經給新北了，所以短期內他不會給另一個城市舉辦」。

沒想到這番話惹毛陳致中，直接砲轟觀光局的招牌是不是要改一改？說大話局？還是唬爛局？大罵前任觀光局長潘恒旭說大話，亂開支票，寶可夢只是一個例子，迪士尼、漫威、阿諾史瓦辛格也都是，潘恒旭真的是害死代理局長的豬隊友。

陳致中要邱俊龍給個時間，邱俊龍則說，「我也是寶迷，我也很期待，不過活動取決於寶可夢公司，我都有在關注，如何合作我很清楚，目前不敢給時間表，但會持續去談。」陳致中則無奈表示，寶可夢活動根本就沒譜，怎麼可以當作政績來宣傳。

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